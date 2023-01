Tim diventa socio co-fondatore della Fondazione Venezia Capitale Mondiale della Sostenibilità

La Fondazione, nata nel 2022, ha l’obiettivo di realizzare un nuovo modello di sostenibilità per Venezia e il suo intorno geografico.

Tim è entrata a far parte della Fondazione Venezia Capitale Mondiale della Sostenibilità (FVCMS)/Venice Sustainability Foundation in qualità di socio co-fondatore.

Cos’è Fondazione Venezia Capitale Mondiale della Sostenibilità

Fondazione Venezia Capitale Mondiale della Sostenibilità (FVCMS) è stata costituita il 14 marzo 2022, sotto il patrocinio del Governo italiano. FVCMS opera per la realizzazione di un nuovo modello di sostenibilità per Venezia e il suo intorno geografico che consenta di ricreare in forma stabile quell’esperienza di fruizione (residenziale, lavorativa, turistica) che per secoli hanno reso questi luoghi senza eguali.

La Fondazione è composta da un partenariato articolato, formato dagli enti territoriali regionali e locali, dalle principali istituzioni culturali e accademiche veneziane e da un gruppo di grandi imprese interessate allo sviluppo sostenibile dell’intorno veneziano.

L’ingresso di Tim nella fondazione

Tim aveva già reso Venezia la prima smart city italiana grazie al progetto della Smart Control Room.

Con l’ingresso nella fondazione il Gruppo metterà a disposizione della fondazione il proprio sapere e le competenze nelle tecnologie digitali in ambito 5G, IoT, Cloud, AI, Analytics, Cybersecurity e HPC a supporto della mobilità e del turismo sostenibili, della transizione ambientale, della sicurezza e della salute dei cittadini. Grazie alla gestione dei dati, sarà possibile gestire nel modo più opportuno i fenomeni che attraversano la città governandone l’impatto e migliorando la qualità della vita di chi vive e svolge attività nella città lagunare e nel suo intorno metropolitano.

Gli ambiti d’intervento del Gruppo Tim rientrano nella propria strategia ESG e caratterizzano fortemente la vita della città di Venezia e la sua capacità di svilupparsi in modo sostenibile.

“Siamo molto orgogliosi di poter lavorare al fianco della Fondazione Venezia Capitale Mondiale della Sostenibilità e di farlo mettendo a disposizione le nostre competenze e i nostri asset. Venezia è una città molto importante per la nostra Azienda: è proprio qui infatti che siamo partiti sviluppando insieme alle istituzioni locali la Smart Control Room, progetto pilota per lo sviluppo delle smart city, sinonimo di innovazione e di sostenibilità, che vogliamo replicare su scala nazionale. Diventare soci co-fondatori della Fondazione è la conferma del nostro legame con Venezia e del nostro impegno nell’essere un Gruppo in prima linea per accelerare la digitalizzazione dell’Italia” ha dichiarato Pietro Labriola, Amministratore Delegato di TIM.

I soci della Fondazione

Tra i soci fondatori vi sono di FVCMS: Regione del Veneto, Comune di Venezia, Università Ca’ Foscari Venezia, Università IUAV di Venezia, Accademia delle Belle Arti, Conservatorio di musica Benedetto Marcello, Fondazione Cini, Confindustria Veneto, Snam, Eni, Enel Italia, Generali, Boston Consulting Group.

Nel ruolo di soci co-fondatori della FVCMS troviamo: Amazon, AdSP del Mare Adriatico settentrionale, Autostrade per l’Italia, Camera di Commercio Venezia e Rovigo, Eagle Pictures, Enfinity, Ferrovie dello Stato Italiane, Fondazione Compagnia di San Paolo, Fondazione di Venezia, Leonardo, Marsilio, Microsoft, Poste Italiane, San Lorenzo, Gruppo SAVE, Sorgente Group, Terna, Ambrosetti, TIM, Umana, Venice International University.

Il presidente è l’On. Professore Renato Brunetta, con vicepresidenti Luca Zaia, presidente della Regione Veneto, e Luigi Brugnaro, Sindaco di Venezia.

“Con l’entrata di TIM tra i soci co-fondatori accogliamo un leader del processo di transizione digitale che, come dimostra l’ampia partecipazione del Gruppo TIM, è trasversale a molti degli ambiti strategici di interesse della Fondazione. Ad accomunarci, oltre alla volontà di creare un nuovo modello di sostenibilità che parta proprio da Venezia, è l’idea che il futuro debba passare attraverso competenze e soluzioni innovative a favore di cambiamenti reali nel nostro vivere quotidiano” ha dichiarato il Presidente di FVCMS, Renato Brunetta.