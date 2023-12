Tim: chiuso con Buffetti l’accordo per l’acquisizione del ramo Olivetti registratori di cassa

Diventa effettivo l’accordo con cui Buffetti acquisisce il ramo d’azienda Olivetti per i sistemi di cassa per il retail

L’accordo con cui Buffetti (gruppo Dylog) acquisisce dal gruppo Tim il ramo d’azienda di Olivetti dedicato ai sistemi di cassa per il settore retail., è diventato effettivo. Lo comunica Tim.

L’intesa, spiega la nota di Tim, siglata da Buffetti rappresenta “un’opportunità strategica per valorizzare le attività retail di Olivetti e garantire una crescita congiunta attraverso le grandi sinergie tra i due business”.

L’integrazione sarà inoltre l’occasione per Buffetti di compiere importanti investimenti ed evoluzioni di prodotto ed offerta, grazie anche alla disponibilità di sistemi e servizi di pagamento proprietari.

Le attività di Olivetti oggetto dell’operazione rappresentano una quota significativa del mercato italiano dei registratori di cassa e comprendono un’ampia offerta di prodotti e servizi per il mondo del retail., sottolinea ancora la nota Tim.

Allo stesso tempo Buffetti, azienda italiana di riferimento nelle soluzioni per l’ufficio, con una rete di oltre 700 punti vendita in franchising su tutto il territorio nazionale, arricchirà ulteriormente l’offerta per professionisti, imprese, artigiani, commercianti ed, in generale, per tutto il mondo delle partite Iva.