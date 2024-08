Tim Burton e Monica Bellucci alla Mostra del Cinema di Venezia per il film di apertura “Beetlejuice Beetlejuice”

La Mostra del Cinema di Venezia 2024 è iniziata con la prima mondiale dell’atteso sequel di Tim Burton, Beetlejuice Beetlejuice, che ha aperto i lavori con una standing ovation di 3 minuti

All’81° Festival del Cinema di Venezia tutti erano in attesa di vedere Tim Burtun e Monica Bellucci, regista e attrice del film horror “Beetlejuice Beetlejuice” che dopo una giornata che li ha visti separati, si sono congiunti mano nella mano vestiti rigorosamente di nero in tema con il film.

Il fim è stato presentato ieri sera in anteprima mondiale come film d’apertura della Mostra del Cinema di Venezia. Le sue star erano in gran numero con Michael Keaton, Winona Ryder, Jenna Ortega, Willem Dafoe, Monica Bellucci, Justin Theroux e Catherine O’Hara che calcavano il tappeto insieme al regista Tim Burton.

Sinossi del trailer

Dopo un’inaspettata tragedia familiare, tre generazioni della famiglia Deetz tornano a casa a Winter River. Ancora perseguitata da Beetlejuice, la vita di Lydia viene sconvolta quando la figlia adolescente ribelle, Astrid, scopre il misterioso modello della città in soffitta e il portale per l’Aldilà viene accidentalmente aperto. Con i problemi che si profilano in entrambi i regni, è solo questione di tempo prima che qualcuno pronunci il nome di Beetlejuice tre volte e il demone dispettoso ritorni per scatenare il suo caos personale.

Bellucci interpreta il ruolo di Dolores, un demone succhia-anime nell’Aldilà e, sebbene Beetlejuice perseguiti tutti, lei perseguita lui. È la sposa di Beetlejuice e hanno avuto una storia d’amore breve e intensa che è finita molto male, con la morte, a dire il vero.

Beetlejuice Beetlejuice uscirà nelle sale cinematografiche italiane il 5 settembre, distribuito da Warner Bros. Pictures

Tutti i film fuori concorso (Fiction)

BEETLEJUICE BEETLEJUICE – FILM DI APERTURA

di TIM BURTON

con Michael Keaton, Winona Ryder, Catherine O’Hara, Justin Theroux, Monica Bellucci, Arthur Conti, Jenna Ortega, Willem Dafoe / USA, Regno Unito / 104’

L’ORTO AMERICANO – FILM DI CHIUSURA

di PUPI AVATI

con Filippo Scotti, Rita Tushingham, Chiara Caselli, Roberto De Francesco, Armando De Ceccon, Morena Gentile, Mildred Gustafsson / Italia / 107’

IL TEMPO CHE CI VUOLE

di FRANCESCA COMENCINI

con Fabrizio Gifuni, Romana Maggiora Vergano, Anna Mangiocavallo / Italia, Francia / 110’

HORIZON: AN AMERICAN SAGA – CAPITOLO 1

di KEVIN COSTNER

con Kevin Costner, Sienna Miller, Abbey Lee, Isabelle Fuhrman, Jena Malone, Ella Hunt, Wase Chief, Hayes Costner, Sam Worthington, Luke Wilson / USA / 181’

HORIZON: AN AMERICAN SAGA – CAPITOLO 2

di KEVIN COSTNER

con Kevin Costner, Sienna Miller, Sam Worthington, Jena Malone, Danny Huston / USA / 190’

PHANTOSMIA

di LAV DIAZ

con Ronnie Lazaro, Janine Gutierrez, Paul Jake Paule, Hazel Orencio / Filippine / 246’

MALDOROR

di FABRICE DU WELZ

con Anthony Bajon, Alba Gaïa Bellugi, Alexis Manenti, Sergi López, Laurent Lucas, David Murgia, Béatrice Dalle, Lubna Azabal, Jackie Berroyer, Mélanie Doutey, Félix Maritaud / Belgio, Francia / 155’

BROKEN RAGE

di TAKESHI KITANO

con Beat Takeshi, Tadanobu Asano, Nao Ômori / Giappone / 62’

BABY INVASION

di HARMONY KORINE

USA / 80’

CLOUD

di KUROSAWA KIYOSHI

con Masaki Suda, Kotone Furukawa, Masataka Kubota / Giappone / 124’

FINALEMENT

di CLAUDE LELOUCH

con Kad Merad, Elsa Zylberstain, Michel Boujenah, Sandrine Bonnaire, Barbara Pravi, Françoise Gillard / Francia / 127’

WOLFS

di JON WATTS

con Brad Pitt, George Clooney, Amy Ryan, Austin Abrams, Poorna Jagannathan, Zlatko Burić, Richard Kind / USA / 108’

SE POSSO PERMETTERMI CAPITOLO II

di MARCO BELLOCCHIO

con Fausto Russo Alesi, Barbara Ronchi, Rocco Papaleo, Giorgia Fasce, Filippo Timi, Pier Giorgio Bellocchio, Fabrizio Gifuni, Edoardo Leo / Italia / 30’

ALLÉGORIE CITADINE

di ALICE ROHRWACHER, JR

con Lyna Khoudri, Naïm El Kaldaoui, Leos Carax / Francia / 21’

NON FICTION

APOCALYPSE IN THE TROPICS

di PETRA COSTA

Brasile, USA, Danimarca / 110’

BESTIARI, ERBARI, LAPIDARI

di MASSIMO D’ANOLFI, MARTINA PARENTI

Italia, Svizzera / 206’

WHY WAR

di AMOS GITAI

con Irène Jacob, Mathieu Amalric, Micha Lescot, Jerome Kircher, Yael Abecassis / Francia, Svizzera, Italia / 87’

2073

di ASIF KAPADIA

con Samantha Morton, Naomi Ackie, Hector Hewer / Regno Unito / 83’

ONE TO ONE: JOHN & YOKO

di KEVIN MACDONALD, SAM RICE-EDWARDS

Regno Unito / 100’

SEPARATED

di ERROL MORRIS

USA, Messico / 93’

ISRAEL PALESTINA PÅ SVENSK TV 1958-1989 (ISRAEL PALESTINE ON SWEDISH TV 1958-1989)

di GÖRAN HUGO OLSSON

Svezia, Finlandia, Danimarca / 206’

RUSSIANS AT WAR

di ANASTASIA TROFIMOVA

Francia, Canada / 129’

TWST / THINGS WE SAID TODAY

di ANDREI UJICĂ

Francia, Romania / 86’

RIEFENSTAHL

di ANDRES VEIEL

Germania / 116’

PISNI ZEMLI, SHCHO POVILNO HORYT’ (SONGS OF SLOW BURNING EARTH)

di OLHA ZHURBA

Ucraina, Danimarca, Svezia, Francia / 95’