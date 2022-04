Tim Brasil firmerà il closing il 20 aprile per acquisire il mobile di Oi. Nuova nomina di Labriola

Tim Brasil è pronta al closing per rilevare le attività mobili del gruppo Oi – Intanto l’Ad Labriola prosegue il rafforzamento della squadra e nomina un nuovo top manager

Tutto pronto per l’acquisizione delle attività mobili del gruppo Oi da parte di Tim Brasil, che mercoledì 20 aprile firmerà il closing insieme a Telefonica Brasil (VIVO) e a Claro S.A. “Per effetto del processo di acquisizione – dice una nota ufficiale di Tim che controlla Tim Brasil – si creerà sul mercato brasiliano un nuovo equilibrio infrastrutturale, in cui saranno presenti tre principali operatori che garantiranno un elevato livello di competizione, benefici ai clienti e investimenti adeguati per lo sviluppo infrastrutturale delle telecomunicazioni e la digitalizzazione del Paese”.

Tim brilla in Borsa sulla scia del Brasile e nomina un nuovo top manager

La notizia del closing delle attività mobili di Oi in Brasile, che per il gruppo italiano è un mercato molto importante e fonte di rilevanti ricavi e profitti, è stata una delle cause principali dell’impennata di ieri del titolo Tim in Borsa, che ha guadagnato il 3% riportandosi al livello di 0,32 euro ad azione. Naturalmente sulla buona performance di Borsa di Tim continuano ad incidere anche le indiscrezioni sul crescente interesse di fondi internazionali per parti del gruppo che si sta riorganizzando separando la rete (candidata alla fusione con Open Fiber) dall’attività dei servizi consumer e enterprise.

Intanto, il nuovo Ad della prima compagnia telefonica italiana, Pietro Labriola, prosegue la sua opera di rafforzamento e rinnovamento della squadra di vertice ed è di ieri la notizia della nomina di Roberto Mazzilli a Chief It Corporate Systems Officer, che opererà a diretto riporto dell’Ad stesso.