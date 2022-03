Tim aderisce al Piano voucher per la connessione ultraveloce delle Pmi: contributi fino a 2.500 euro

Il piano voucher per le imprese punta a favorire la connettività ultraveloce e la digitalizzazione delle Pmi – Imprese e partite Iva potranno risparmiare fino a 2.500 euro

Tim aderisce al nuovo Piano voucher per la connettività ultraveloce promosso dal Ministero dello Sviluppo Economico per accelerare la digitalizzazione delle Pmi in Italia. L’offerta prevede l’attivazione di connessioni a banda ultralarga per la digitalizzazione delle realtà produttive in tutto il territorio nazionale.

A sostegno dell’iniziativa l’Azienda ha lanciato uno spot per promuovere i servizi destinati alle imprese che desiderano potenziare il proprio business grazie allo stanziamento dei fondi del Mise. Lo spot sarà on air tre settimane. Oltre al piano media per la Tv, sono previsti anche uno spot radio di 20 secondi e una pianificazione digital già on air.

Piano voucher per la banda ultralarga: durata e risorse

Imprese e clienti con partita Iva potranno richiedere un contributo, fino a 2.500 euro, per servizi di connettività a banda ultralarga da 30 Mbit/s ad oltre 1 Gbit/s.

A disposizione c’è un fondo da 608.238.104,00 euro. Si tratta di un intervento che rientra nell’ambito della Strategia italiana per la banda ultralarga ed è anche tra le priorità indicate nel Piano nazionale di ripresa e resilienza. Il Piano per le imprese avrà durata fino a esaurimento delle risorse stanziate e, in ogni caso, fino al 15 dicembre 2022. La durata della misura potrà essere prorogata per un ulteriore anno.