Tiffany & Co. alla Saatchi Gallery di Londra: una mostra per celebrare la Maison francese

Splendida la mostra di Tiffany & Co. “Vision & Virtuosity”, oltre 400 oggetti dagli archivi della Maison all’iconica Saatchi Gallery di Londra

Una cronaca visiva del leggendario gioielliere sin dalla sua fondazione a New York City nel 1837, “Vision & Virtuosity” dai design di alta gioielleria d’archivio, alle famose vetrine di Tiffany e al suo Empire Diamond di oltre 80 carati recentemente acquisito a importanti cimeli della cultura popolare come la sceneggiatura originale di Colazione da Tiffany. È una celebrazione di Tiffany come fornitore dei migliori diamanti del mondo e una vetrina di come due valori fondamentali, visione e virtuosismo, hanno guidato la Maison per 185 anni.

“Vision & Virtuosity’ racconta la straordinaria storia di uno dei più antichi gioiellieri di lusso, attraverso i suoi quasi 200 anni di storia di creatività pionieristica, artigianato leggendario e approvvigionamento dei diamanti e delle pietre preziose più straordinari del mondo”, ha affermato Anthony Ledru, Presidente e Chief Executive Officer, Tiffany & Co.

Sette capitoli raccontano la storia del marchio, il patrimonio e l’influenza creativa di Tiffany del fondatore Charles Lewis Tiffany

Il terzo capitolo è dedicato alla collezione annuale di alta gioielleria Blue Book, mentre la quarta sala è incentrata sull’eredità di Tiffany nel mondo dell’amore e dell’impegno, avendo introdotto l’iconico anello di fidanzamento Tiffany® Setting nel 1886. Il quinto spazio è dedicato alla colazione da Tiffany, mentre il penultimo capitolo è uno spettacolo di diamanti, dedicato alle celebri creazioni di diamanti di Tiffany. Al culmine della mostra, gli ospiti avranno l’opportunità di vedere il leggendario Tiffany Diamond da 128,54 carati.

Il catalogo della mostra di accompagnamento, disponibile in due dimensioni, presenta i punti salienti della mostra con le creazioni di tutti, da Louis Comfort Tiffany e Gene Moore a Jean Schlumberger, Elsa Peretti, Paloma Picasso, John Loring e i più influenti visionari della Maison.

Con una prefazione del compianto Andre Leon Talley e un testo di Vivienne Becker, il testo di 160 pagine è pubblicato da Assouline New York e sarà disponibile nel negozio di articoli da regalo della mostra, nonché presso il negozio Tiffany’s Old Bond Street. In occasione del 150° anniversario del gioielliere a Londra, “Vision & Virtuosity” si tiene alla Saatchi Gallery, situata nel quartier generale del Duca di York vicino a Sloane Square, aperta fino al 19 agosto 2022. I biglietti saranno disponibili in prevendita. prenota a partire dal 2 maggio 2022, sull’app della mostra, disponibile sugli app store iOS e Google Play.

Saatchi Gallery, Duke of York’s HQ, King’s Rd, Chelsea, London SW3 4RY