Thales Alenia Space: nuovo contratto per i satelliti europei

La joint venture italo-francese ha vinto la gara dell’Esa per ridisegnare il sistema di navigazione satellitare Egnos. Più sicurezza per gli atterraggi degli aerei. Commessa da 78 milioni

Il sistema europeo di navigazione satellitare (Egnos) verrà aggiornato, Thales Alenia Space ha firmato un contratto con l’Agenzia Spaziale Europea (ESA): entro il 2023 svilupperà una nuova versione (V242B) di Egnos che includerà nuove funzionalità avanzate.

Egnos, dispiegato in orbita per la prima volta nel 2005 e operativo dal 2009, è il sistema europeo di navigazione satellitare, progettato per migliorare i messaggi di posizionamento provenienti dal Gps.

Per un valore complessivo di circa €78 milioni, questo contratto prevede:

ampliamento della zona di copertura di Egnos Sbas

installazione di una nuova generazione di stazioni di riferimento

miglioramento degli algoritmi nel centro di calcolo per migliorare le prestazioni del sistema

maggiore sicurezza del sistema

Il servizio “Safety of Life” del sistema Egnos, viene utilizzato nel settore dell’aviazione per consentire agli aeromobili di effettuare manovre di precisione per l’atterraggio, senza richiedere aiuti a terra.

Thales Alenia Space nel 2016, ha firmato un contratto con l’Agenzia Spaziale Coreana per la fornitura del Korean Augmentation Satellite System (Kass). Allo stesso modo, all’inizio del 2019, Asecna ha scelto Thales Alenia Space per portare avanti un progetto che include la fornitura di un servizio pre-operativo dal 2020, nonché un sistema Sbas (Satellite-Based Augmentation Systems) nell’Africa sub-sahariana, per supportare la crescita significativa del traffico aereo in quest’area.

Benoit Broudy, responsabile della navigazione di Thales Alenia Space in Francia, afferma che: “Consolidando le nostre competenze attraverso la partecipazione a importanti programmi come Galileo, Egnos e Kinéis, nonché la nuova costellazione del News Space con 25 satelliti con funzionalità IoT e geolocalizzazione nativa, per i quali siamo architetti di sistema per conto di Cls in collaborazione con Hemeria, Thales Alenia Space continua a crescere e innovare, offrendo prestazioni ancora più elevate e soluzioni più agili per soddisfare le esigenze in evoluzione dei nostri clienti in tutto il mondo.”