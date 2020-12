Tesla rilancia: nuovo aumento da 5 miliardi

La società di Elon Musk, che da inizio anno ha guadagnato il 667% in Borsa, ha chiesto un nuovo impegno agli azionisti a pochi giorni dall’ingresso nel S&P500 per espandersi sul mercato.

Tesla non si ferma e anzi rilancia. A soli tre mesi dall’ultima ricapitalizzazione, l’azienda di Elon Musk ha annunciato un nuovo aumento di capitale da 5 miliardi di dollari. L’operazione avverrà attraverso un’offerta “at-the-market”, secondo quanto comunicato alla Sec, la Consob statunitense: Tesla torna dunque a chiedere un grosso impegno ai suoi investitori, in un momento cruciale per finanziare la sua crescita e la sua definitiva esplosione sul mercato, secondo le visionarie strategie del fondatore Musk. Il quale, oltre ad aver recentemente rilasciato un’intervista in cui ha detto di voler vendere buona parte del suo ingente patrimonio (è il secondo uomo più ricco del pianeta, dietro solo a Jeff Bezos di Amazon) per costruire una città su Marte, ha anche annunciato la costruzione di due nuovi stabilimenti produttivi della sua futuristica auto elettrica, in Germania e in Texas.

Secondo la società di analisi Wedbush, l’aumento di capitale è “un chiaro segnale positivo e servirà a rafforzare” la corsa in rialzo per il titolo di Tesla, che già sta vivendo un ottimo momento dal punto di vista finanziario, grazie soprattutto alla decisione dello S&P Dow Jones Indices di quotare il titolo della casa automobilistica sull’indice S&P 500 in un unico passaggio, il 21 dicembre. Dall’inizio dell’anno, il titolo della creatura di Elon Musk ha guadagnato il 667% e nell’ultima settimana i rialzi si sono confermati grazie alla decisione di Goldman Sachs di aumentare aumento il rating da “neutral” a “buy”, con il target price portato da 455 a 780 dollari.