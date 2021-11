Terna premiata per una comunicazione digitale trasparente

Per il secondo anno consecutivo il gruppo guidato da Donnarumma è al primo posto fra le 500 più grandi società europee per qualità e trasparenza della comunicazione digitale

Terna vince l’edizione 2021-2022 del “Webranking Europe 500”. Il gestore della rete elettrica nazionale ha totalizzato il punteggio record di 95,9 su 100, in crescita di 3,8 punti rispetto all’anno precedente. In base ai risultati pubblicati dalla società svedese che cura la classifica, Comprend, Terna si è distinta per una comunicazione digitale efficace e trasparente negli ambiti Investor Relations, Sostenibilità/Esg e Persone.

Si tratta della principale classifica continentale che da oltre vent’anni valuta la qualità e la trasparenza della comunicazione digitale delle 500 più grandi società quotate europee sulla base delle aspettative degli stakeholder.





A seguito della pandemia, la digitalizzazione è diventata un elemento imprescindibile della vita dell’azienda e dei suoi rapporti con gli stakeholder; così Terna nel corso del 2021 ha deciso di focalizzare ulteriormente l’attenzione alla comunicazione digitale, alla sostenibilità e ai temi Esg.

Uno dei più recenti esempi è Terna4Green, la nuova piattaforma digitale che mette in relazione le tonnellate di CO2 non emesse in atmosfera con la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, permettendo così di monitorare i progressi verso gli obiettivi internazionali di decarbonizzazione.

Particolare attenzione è stata riservata anche all’accessibilità – come sottolineato in un comunicato – Terna è stata la prima utility in Italia a pubblicare sul proprio sito i bilanci della società in un formato accessibile per le persone non vedenti, ottenendo così la certificazione della Fondazione LIA – Libri Italiani Accessibili, realtà che da anni supporta aziende e istituzioni nel rendere accessibili pubblicazioni, siti web e applicazioni a chi ha una disabilità visiva. A ciò si è aggiunto, negli ultimi mesi, un intenso lavoro per rendere accessibili tutti i contenuti non testuali del sito Terna.it.

Infine, Terna ha puntato con forza su format e canali digitali (LinkedIn, sito, blog aziendale), rispetto a modalità più tradizionali, per coinvolgere i giovani talenti. Dal 1997 la ricerca Webranking monitora la comunicazione corporate e finanziaria sui canali digitali delle principali aziende quotate europee, misurando il divario tra le aspettative degli stakeholder e le risposte delle aziende.