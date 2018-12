Terna: novembre più caldo, consumo elettricità in calo

Grazie ad una temperatura media più alta di due gradi, la domanda di elettricità è scesa dell’1,4% rispetto a novembre 2017, assestandosi a 26,3 miliardi di kWh. In forte aumento l’idroelettrico

A novembre abbiamo consumato meno elettricità. Lo dice Terna, secondo cui il mese scorso la domanda di elettricità è scesa dell’1,4% rispetto a novembre 2017, assestandosi a 26,3 miliardi di kWh.

La causa della diminuzione è stata il “caldo”. A novembre infatti, a parità di giorni lavorativi (21), la temperatura media mensile è stata più alta di quasi due gradi centigradi rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. Più caldo, meno riscaldamento dunque.

Il dato destagionalizzato, corretto per temperatura e a parità di calendario, porta a una variazione della domanda elettrica di novembre pari a -0,7%.

Per quanto riguarda il 2018, da gennaio a novembre, la domanda di energia elettrica è stata pari a 295,3 miliardi di kWh, in rialzo dello 0,6% rispetto agli undici mesi del 2017. In termini rettificati la variazione è positiva dello 0,5%.

A livello territoriale, la variazione è stata negativa in tutte le zone del Paese: -1,7% al Nord e -1% sia al Centro che al Sud.

Terna spiega inoltre che, a novembre, la domanda di energia elettrica è stata soddisfatta per il 90,6% con produzione nazionale e per la quota restante (9,4%) dal saldo dell’energia scambiata con l’estero. Scendendo nei dettagli, la produzione nazionale netta (23,9 miliardi di kWh) è diminuita dell’1,1% rispetto a novembre del 2017. In forte crescita la fonte di produzione idrica (+118,8%) più che raddoppiata rispetto a novembre dello scorso anno; in flessione le altre fonti (termica -12,9%; eolica -10,2%; fotovoltaica -7,1%; geotermica -2,7%).