Terna e Digital Magics, ecco il vincitore della call per la sostenibilità

Nel corso del Pitch Day, presso l’headquarter di Terna a Roma, Particular Materials è stata scelta fra i 10 finalisti come migliore progetto della Call for Innovation AMS.

Terna, la società che gestisce la rete elettrica nazionale,e Digital Magics EnergyTech, programma di incubazione specializzato per le startup digitali del settore dell’energia, scelgono Particular Materials come startup vincitrice della Call for Innovation AMS – Advanced Materials for sustainability, lanciata lo scorso luglio con l’obiettivo di sviluppare soluzioni di ultima generazione, nell’ambito della ricerca di materiali innovativi per rendere ancor più efficienti e sostenibili le infrastrutture della rete elettrica. Si tratta di materiali da costruzione, vernici, nanomateriali e sistemi di integrazione ambientale innovativi ed ecosostenibili.

Particular Materials sviluppa, produce e commercializza nanomateriali innovativi grazie ad una tecnologia proprietaria green, flessibile e scalabile. Il progetto della startup consiste nel creare una piattaforma manifatturiera circolare per l’integrabilità dei nanomateriali nei prodotti industriali. Particular Materials è in grado di sintetizzare nanoparticelle con un controllo da laboratorio ma su volumi massivi attraverso processi flessibili, sostenibili, sicuri e intelligenti. I prodotti della startup trovano applicazioni per coatings, catalisi, compositi e biomedicina.

Particular Materials si aggiudica un premio di 15.000 euro come miglior progetto innovativo nel campo degli Advanced Materials, materiali caratterizzati da un alto profilo tecnologico che contribuiscono a migliorare l’ambiente che ci circonda e a renderlo non solo più efficiente ed economico ma anche, nel lungo periodo, più salubre e sostenibile.

I finalisti della Call di Terna e Digital Magics EnergyTech che hanno partecipato oggi, presentando i loro progetti, al Pitch Day presso l’headquarter di Terna a Roma, dopo essere stati selezionati fra le candidature inviate sul sito sono:

Linari Engineering s.r.l.; Nanto Protective Coating Spa; Graphene-XT s.r.l.; NUMANOVA S.p.A; ETESIAS S.R.L.; LaserSens; Particular Materials; RECO2 Srl; RiceHouse S.r.l; IRIS LAB SRL.

Terna offrirà alle idee ritenute più interessanti, tra le 10 finaliste, la possibilità di intraprendere un percorso di sviluppo e Open Innovation proprio all’interno di una sede di riferimento del Gruppo dedicata agli Advanced Materials for Sustainability.

Nell’iniziativa è coinvolto Digital Magics EnergyTech, il programma verticale di Digital Magics – il più importante incubatore di startup digitali “Made in Italy” attivo su tutto il territorio italiano – in partnership con Compendia, società di servizi energetici innovativi che coniuga le attività di servizio e di investimento finalizzate alla sostenibilità e alla competitività dei sistemi energetici dei propri clienti.