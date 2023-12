Terna al primo posto del Webranking Europe 500

Con un punteggio di 94,7 su 100 Terna si è aggiudicata il primato per il quarto anno consecutivo

Terna si è aggiudicata per il quarto anno consecutivo il primo posto nell’edizione 2023-2024 del “Webranking Europe 500”, la classifica continentale che valuta la qualità e la trasparenza della comunicazione digitale delle 500 più grandi società quotate europee sulla base delle aspettative degli stakeholder. Si tratta di un record per la rinomata classifica internazionale: prima d’ora, infatti, nessuna società è mai riuscita a raggiungere il vertice della graduatoria per quattro anni di seguito.

“Il posizionamento di Terna quale azienda europea con le migliori performance per quattro anni consecutivi indica un impegno costante verso l’eccellenza nella comunicazione corporate e nella trasparenza. L’azienda si conferma la migliore a livello europeo rispetto all’approccio in materia di sostenibilità, ma anche nella comunicazione rivolta agli investitori, l’area in cui le società europee riportano complessivamente i risultati con punteggio minore. L’azienda dedica ampio spazio anche alla descrizione della propria politica in materia di Governance, illustrando con dovizia di particolari struttura e funzioni del Consiglio di Amministrazione”, hanno sottolineato gli analisti di Comprend, società svedese leader nelle ricerche di mercato che cura la classifica Webranking in collaborazione con Lundquist

La società che gestisce la rete elettrica nazionale ha ottenuto un punteggio di 94,7 su 100, più del doppio rispetto alla media delle società europee, pari a 47 punti. Terna è stata premiata in particolare per l’eccellenza mostrata in termini di accessibilità e cura delle informazioni corporate presentate sul proprio sito internet e sulle principali piattaforme social.

“La conquista del primo posto del Webranking Europe 500 è un riconoscimento che ci rende particolarmente orgogliosi perché testimonia il grande lavoro di squadra e l’impegno costante a favore di una comunicazione digitale completa e trasparente del ruolo di primo piano di Terna nella transizione energetica e delle sue attività per perseguire uno sviluppo sostenibile, in tutte le dimensioni ESG”, dichiara Giuseppina Di Foggia, amministratore delegato e direttore generale di Terna.