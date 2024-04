Teco e l’Alumni Association di Bologna Business School organizzano un hackathon per l’internazionalizzazione

L’evento riunisce giovani talenti e manager per sviluppare strategie di espansione di Teco nei mercati globali, affrontando sfide come normative internazionali, marketing globale e altro ancora

Teco, leader nel mondo tecnologico, e l’Alumni Association di Bologna Business School si uniscono in un’avventura all’insegna dell’innovazione e della crescita globale: un hackathon per l’internazionalizzazione. L’obiettivo? Espandere l’influenza di Teco nei mercati al di fuori dell’Unione europea, creando ponti tra giovani talenti e manager esperti.

Nel dettaglio, l’hackathon è un evento di innovazione che riunisce giovani talenti e professionisti esperti per affrontare sfide aziendali specifiche legate alla penetrazione di nuovi mercati, alla comprensione delle normative internazionali, alla definizione di strategie di marketing e vendita a livello globale, e altro ancora.

Chi può partecipare?

Per i partecipanti, che includono neolaureati e senior manager diplomati nei master della Bologna Business School, l’hackathon offre una preziosa opportunità di applicare le loro competenze e conoscenze in un contesto pratico e reale. Saranno chiamati a lavorare in team, combinando idee fresche e prospettive innovative con l’esperienza consolidata dei professionisti del settore.

L’obiettivo finale è quello di sviluppare strategie di internazionalizzazione su misura per Teco. Questo significa che i partecipanti non solo dovranno proporre idee innovative, ma anche elaborare piani dettagliati e pratici che l’azienda potrà implementare con successo nei suoi sforzi di espansione globale.

I commenti

“L’internazionalizzazione è una tappa fondamentale per la crescita di Teco. Questo hackathon rappresenta un’opportunità unica per noi di ampliare la nostra visione e di sviluppare strategie innovative per affrontare i mercati globali. Siamo entusiasti di collaborare con i componenti dell’Alumni Association di Bologna Business School, che portano con sé una vasta esperienza e competenze di alto livello”, ha affermato Giorgia Roversi, direttore generale di Teco. “Questo hackathon è un’opportunità senza precedenti per espandere le nostre prospettive e sviluppare strategie di successo su scala globale.”

Gabriella Crafa, co-presidente della Bbs Alumni Association, ha aggiunto: “Questa partnership evidenzia le sinergie tra Bologna Business School e le eccellenze del territorio. Siamo lieti di collaborare con Teco per supportare il loro processo di internazionalizzazione. L’abilità di connettere le competenze dei nostri alumni con le esigenze delle aziende testimonia un valore aggiunto per entrambe le parti e per lo sviluppo economico della regione”.

Biografia di Giorgia Roversi

Giorgia Roversi è Managing Director di Te.Co. S.p.a, leader nella distribuzione di cavi speciali e componenti per l’automazione industriale. Prima donna a ricoprire questo ruolo nell’azienda fondata nel 1982, ha una vasta esperienza in Yoox net-a-porter, dove ha ricoperto diverse posizioni di responsabilità. Laureata in Letteratura Nordamericana, ha anche un Global Executive MBA dalla SDA Bocconi. È attiva nel promuovere l’uso della tecnologia per ridurre le disuguaglianze, soprattutto tra i giovani, e dal 2021 è Segretario della Fashion Task Force della Sustainable Markets Initiative voluta da Re Carlo d’Inghilterra.