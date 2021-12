Sysdig, leader della Cloud-security con i fondi Permira

Negli ultimi otto mesi l’azienda americana ha raddoppiato il proprio valore e ora punta a conquistare il mercato mondiale.

Sysdig Inc., leader nella sicurezza dei servizi Cloud, annuncia di aver raccolto una serie di finanziamenti da parte di Serie G per 350 milioni di dollari, portando il totale a 744 milioni e raddoppiando il valore della società rispetto a 8 mesi fa. Il finanziamento è stato guidato dal fondo di crescita di Permira insieme a società come Guggenheim Investments, Accel, Bain Capital Ventures e Glynn Capital tra le varie compagnie.

Sysdig consente alle aziende di proteggere il proprio Cloud fornendo un sistema di rilevamento delle minacce in tempo reale che permette il monitoraggio e l’eliminazione di eventuali punti ciechi nei sistemi di sicurezza. Con la piattaforma Sysdig, i team possono rilevare e rispondere a minacce di runtime e controllare autorizzazioni, configurazioni, conformità e vulnerabilità per container ma anche altri servizi cloud.





L’azienda americana è una collaboratrice fondamentale dei principali fornitori di servizi di Cloud, come Google Cloud Platform, Amazon Web Services, Microsoft Azure e IBM. Con questo finanziamento Sysdig punta a raggiungere quattro obiettivi: accelerare il processo di crescita per stabilirsi in Europa, nel Medio Oriente, in Asia e nel sud America, raddoppiare il proprio organico nel corso del 2022, ampliare il numero di partner e di creare un’organizzazione in grado di offrire un’offerta di sicurezza multi-cloud su runtime, autorizzazioni, vulnerabilità e configurazioni.

La piattaforma è stata creata su una base open source, utilizzando Falco e Sysdig open source, programmi standard per il rilevamento di minacce di container e nella risposta a incidenti di cloud. L’azienda punta a raggiungere, attraverso l’utilizzo di unità open source, un rapporto di collaborazione con i propri clienti, che potranno collaborare al miglioramento della qualità del prodotto analizzando le politiche di sicurezza proposte, fornendo ulteriori funzionalità al programma, segnalando eventuali problemi e correggendo i bug del sistema.

Da quando si è instaurata la collaborazione tra Falco e il Cloud Native Computing Foundation (CNCF), Falco è stato scaricato oltre 37 milioni di volte, con un aumento del 335% da quando è entrato a far parte del progetto del CNCF, nel gennaio 2020. Nell’ultimo anno l’azienda ha registrato una crescita del 300% nelle vendite di Sysdig Secure, riuscendo ad ampliare il numero delle proprie sedi di hosting SaaS da 9 a 16, aggiungendo anche l’Australia.