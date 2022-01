Swatch rialza la testa e torna in attivo: boom di ricavi

Dopo le difficoltà vissute a causa della pandemia, il gruppo svizzero di orologi si prepara a ricavi record per il 2022. Omega e Tissot in vetrina con Olimpiadi e Asian Games

Swatch Group rialza la testa e torna in utile dopo le forti difficoltà vissute nel 2020 a causa della pandemia di Covid 19. Il gruppo svizzero di orologi che possiede anche i marchi Omega, Tissot e Longines, nel 2021 ha realizzato profitti pari a 774 milioni di franchi svizzeri, circa 747 milioni di euro. Un risultato superiore alle attese degli analisti che si confronta con la perdita netta di 53 milioni di franchi dell’anno precedente.

In forte rialzo il fatturato, che nei dodici mesi è salito del 30,7 per cento a tassi di cambio attuali (+29,6% a tassi di cambio costanti) a 7,313 miliardi di franchi, un livello che tuttavia rimane ancora al di sotto delle cifre realizzate nel periodo pre-pandemia, quando i ricavi avevano raggiunto quota 8,2 miliardi di franchi. Gli analisti si aspettavano ricavi lievemente superiori.

L’utile operativo si è attestato a quota 1,021 miliardi di franchi svizzeri rispetto ai 52 milioni di franchi di un anno prima, con il margine operativo che è passato dallo 0,9% al 14%. Nel 2019 era al 12,4%. La divisione Orologi e gioielli (esclusa la produzione) lo scorso anno ha registrato un margine operativo del 17,7%.

Andando avanti con i parametri, nel 2021 il cash flow operativo è stato di 1,298 miliardi a fronte degli 819 milioni del 2020, mentre il free cash flow è salito da 675 milioni nel 2020 al 1,033 miliardi nel 2021.

Il consiglio di amministrazione non ha ancora preso una decisione sul dividendo, ma intende farlo nella sua prossima riunione, ha comunicato il gruppo in una nota. Per l’anno 2022, la direzione del gruppo prevede una crescita delle vendite a due cifre al netto dei cambi, con un aumento record in termini di fatturato. “Omega avrà una presenza mediatica globale a febbraio come cronometrista dei Giochi Olimpici invernali di Pechino, e Tissot sarà visibile ben oltre il mercato cinese a settembre come cronometrista degli Asian Games di Hangzhou”, si legge nella nota del gruppo.

Dopo la pubblicazione dei conti, il titolo cede lo 0,5% a 288,10 franchi sulla Borsa di Zurigo.