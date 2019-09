Supplier Award, Pirelli premia i propri fornitori

Il riconoscimento è andato a 9 degli oltre 10.000 fornitori del gruppo italiano nella propria catena a livello globale: tra i criteri di assegnazione la capacità innovativa e la sostenibilità.

Pirelli premia i propri fornitori e lo fa in base a qualità, capacità innovativa, velocità, sostenibilità e copertura globale della fornitura. Sono questi gli elementi principali che hanno giustificato l’assegnazione dei Supplier Award 2019, il riconoscimento che Pirelli assegna annualmente a 9 degli oltre 10.000 fornitori della propria catena a livello globale: i Supplier Award premiano dunque le aziende che si sono distinte nel rendere la supply chain Pirelli ancora più sostenibile, innovativa e qualitativamente eccellente, contribuendo a rendere i prodotti della P lunga sempre più High Value, coerentemente con la strategia aziendale.

A premiare i 9 fornitori di materie prime, servizi e macchinari che si sono distinti nell’ultimo anno sono stati il General Manager Operations, Andrea Casaluci, e il Chief Procurement Officer, Pierluigi de Cancellis, nel corso di una cerimonia nella sede di Pirelli a Milano. Tra le aziende premiate, sono presenti fornitori divenuti nel tempo veri e propri partner in grado di sviluppare insieme all’azienda progetti e applicazioni particolarmente impegnative e fornitori che, pur avendo avviato una collaborazione più recentemente, hanno già dimostrato potenzialità per poter sviluppare in futuro progetti strategici. Anche quest’anno un premio specifico è stato dedicato alla sostenibilità che in Pirelli rappresenta un modello di gestione strategico.

Lo scorso anno Pirelli – alla luce della piena integrazione della gestione sostenibile nei propri processi e politiche di approvvigionamento a livello globale – aveva ottenuto l’attestazione di conformità del proprio sistema di approvvigionamento alle Linee Guida UNI ISO 20400. “Pirelli – ha commentato Pierluigi de Cancellis, Chief Procurement Officer – persegue un modello di business focalizzato sul Global High Value. Per raggiungere gli obiettivi è necessario, dunque, intraprendere il cammino con partner in grado di garantire non solo un servizio eccellente e sempre innovativo, ma anche condividere i valori quali attenzione alle persone, all’ambiente, al cliente e al brand value. Per questo abbiamo voluto premiare le aziende che condividono con Pirelli questi aspetti e che sono diventati veri e propri partner di Pirelli e non solo semplici fornitori di beni o servizi”.

Queste le aziende premiate nell’edizione 2019 dei Pirelli Supplier Award: