Super Tuesday, Trump vince a valanga in 13 Stati, la Haley solo nel Vermont e Biden fa quasi il pieno ma inciampa nelle Samoa

Nelle primarie stravincono Trump e Biden. Tra i repubblicani Haley ha il 30% e adesso deve decidere se continuare o ritirarsi

Donald Trump e Joe Biden vincono a valanga nel Super Tuesday. Entra così nel vivo la corsa per la nomination alla Casa Bianca, con gli americani di 15 Stati e un territorio (Samoa) che sono andati alle urne nel Super Tuesday: appuntamento fondamentale del calendario elettorale in vista del voto di novembre, in cui si eleggono circa il 30% dei delegati democratici e il 36% di quelli repubblicani. Dal lato repubblicano Trump ha raccolto consensi ovunque, tranne che nel Vermont dove Nikki Haley lo ha battuto. Dal lato democratico: vittoria scontata di Biden, che però perde alle isole Samoa.

Ma entrambi hanno viste confermate le proprie vulnerabilità. Nikki Haley, la rivale repubblicana del tycoon, gli impedisce lo ‘strike’ strappandogli a sorpresa il liberal Vermont, secondo successo dopo la capitale. E per ora non molla, continuando ad attrarre uno zoccolo duro di elettori moderati o indipendenti che nelle elezioni generali potrebbero compromettere le chance di vittoria di Trump, soprattutto in alcuni stati in bilico.

Anche il leader dem perde un round e naufraga nei caucus delle isole Samoa, dove perde contro uno sconosciuto candidato locale, l’imprenditore Jason Palmer. E ritrova nelle urne di alcuni stati, come il Minnesota, la protesta del voto arabo per il sostegno a Israele nonostante il “genocidio” a Gaza.