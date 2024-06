Stpg Scouting Tra Partners Group cambia nome e diventa gruppo di Sim

Arriva anche Scouting Club Investments: una nuova piattaforma per investimenti azionari destinata a famiglie imprenditoriali e operatori istituzionali

Stpg Scouting Tra Partners Group cambia nome: si chiamerà gruppo di Sim. La società finanziaria, indipendente e vigilata, iscritta all’Albo Consob e attiva come consulente finanziario internazionale nei settori del Corporate Finance e del Family Office, ha annunciato importanti modifiche nella sua struttura in seguito a un rebranding strategico. Questa decisione riflette l’evoluzione e la crescita del gruppo durante i suoi oltre 20 anni di attività. La holding, inoltre, ha dichiarato l’intenzione di lanciare una nuova piattaforma per gli investimenti azionari destinata a famiglie imprenditoriali e operatori istituzionali, Scouting Club Investments.

La società finanziaria è ora rinominata Scouting Capital & Family Advisors, una mossa mirata a rendere immediatamente riconoscibile la holding e le sue unità operative sui mercati, semplificando le denominazioni ma mantenendo l’iconica “ala” che ha caratterizzato l’azienda nel corso degli anni.

Dopo il recente lancio dell’unità operativa Capital Markets, che ha consolidato l’attività nei mercati azionari di Borsa Italiana, la società ha annunciato di essere ora riconosciuta come “gruppo di Sim”, in conformità alle disposizioni normative. Questa decisione, spiega una nota, è volta a offrire maggiore trasparenza alla clientela, grazie all’iscrizione all’albo di Banca d’Italia e alla vigilanza consolidata da parte di Consob.

Il commento del ceo Sassi

“Data la nostra continua crescita ed evoluzione, abbiamo sentito la necessità di identificarci in modo più diretto con i nostri interlocutori, comunicando chi siamo, cosa facciamo e come operiamo nel mercato – ha dichiarato Rinaldo Sassi, Fondatore e ceo di Scouting Capital & Family Advisors -. Questo momento segna un nuovo inizio e ci consente di presentarci al mercato in modo più coeso, trasparente e vigilato, sfruttando l’esperienza accumulata in oltre 20 anni di attività. Essere diventati un ‘gruppo di Sim’ e mantenere un rapporto personalizzato con la nostra clientela, composta dalle principali famiglie imprenditoriali italiane, ci distingue nel panorama finanziario. Con il lancio di Scouting Club Investments e la nostra visione ‘from family to family’, offriremo un approccio completo agli investimenti, considerando non solo il rendimento atteso, ma anche gli impatti sociali, economici e ambientali”.