Stellantis: Uwe Hochgeschurtz nuovo CEO di Opel

Uwe Hochgeschurtz entrerà a far parte della squadra di Opel, in sostituzione di Michael Lohscheller., artefice della rinascita del marchio. Il nuovo Ceo arriva da Renault

A partire dal prossimo settembre Uwe Hochgeschurtz prenderà la guida del marchio tedesco di Stellantis. L’attuale numero uno di Renault Germania, Austria e Svizzera è stato nominato CEO di Opel, uno dei grandi brand del colosso Peugeot e che Carlos Tavares (dopo averlo acquistato nel 2017 da General Motors) ha portato in dote lo scorso gennaio a FCA dando vita a Stellantis, diventandone Amministratore delegato. Hochgeschurtz prenderà il posto di Michael Lohscheller, che ha deciso di intraprendere una nuova sfida al di fuori del Gruppo. Il nuovo CEO sarà impegnato nell’espansione delle proprie attività commerciali, Cina inclusa, e nell’ingresso nell’era della mobilità elettrica.

Uwe Hochgeschurtz entrerà a far parte del Top Executive Team di Stellantis e riporterà direttamente al CEO del Gruppo, Carlos Tavares. Uwe Hochgeschurtz è CEO di Renault Deutschland AG da giugno 2016. Ha studiato economia aziendale presso le università di Wuppertal e Colonia (Germania), Birmingham (Regno Unito), Paris Dauphine (Francia), laureandosi in economia aziendale, e ha iniziato la sua carriera in Ford nel 1990. Dal 2001 al 2003, Hochgeschurtz è stato responsabile del marketing di Volkswagen per poi approdare a Renault a gennaio 2004.

“Desidero ringraziare vivamente Michael per avere costruito in Opel fondamenta solide e sostenibili, insieme ai dipendenti – ha dichiarato il CEO di Stellantis, Carlos Tavares -. Questa straordinaria inversione di tendenza apre la strada a un’ormai prossima espansione commerciale del marchio a livello mondiale. Sono convinto che, grazie alla sua esperienza ultra-trentennale nel settore automotive, Uwe guiderà con successo questo nuovo capitolo della storia del marchio Opel. Auguro a Michael i migliori successi in questa nuova fase della sua carriera”.