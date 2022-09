Stellantis, Tavares: “A Mirafiori potremmo produrre il triplo delle 500e”

L’Ad spiega: “Il limite non è dovuto alla capacità produttiva di Mirafiori, ma alla carenza di altri componenti, che sono soggetti alla fornitura di semiconduttori”

“A Mirafiori potremmo produrre il triplo di quello che stiamo producendo adesso di Fiat 500e. Il limite non è dovuto alla capacità produttiva di Mirafiori né ai pacchi batteria, ma alla carenza di altri componenti, che sono soggetti alla fornitura di semiconduttori”. Lo ha detto Carlos Tavares, amministratore delegato di Stellantis, in una conferenza stampa a Mirafiori. “Nel 2021 abbiamo prodotto 45mila unità a Mirafiori, potremmo facilmente farne il doppio e organizzarci per farne il triplo. Non c’è un collo di bottiglia per la capacità di produzione”, ha ribadito Tavares, spiegando che “stiamo lavorando con i fornitori per migliorare situazione” e “se risolviamo potremmo rafforzare la nostra leadership” in Europa nelle vendite di Fiat 500 elettrica.

500e è la Bev più venduta in Europa

“Se riusciremo a risolvere i problemi di fornitura potremo fare molto di più per la diffusione della Fiat 500e, che è la Bev più venduta in Europa – ha detto ancora Tavares – Siamo nella posizione di poterne vendere molte di più, ma dipendiamo dalla disponibilità di alcuni componenti ma stiamo cercando di risolvere questi problemi. Grazie al lavoro dei dipendenti di Mirafiori è stata aumentata la qualità di 500e ai massimi standard europei e mondiali”.

Tavares: “Entro fine mese decisioni su produzione energia”

Quanto alla “decisione strategica” sulla produzione di energia o per rendere più autonomi gli stabilimenti, Tavares ha assicurato che sarà “presa entro la fine del mese e potremmo anche fare più scelte strategiche diverse. È molto chiaro che anche se stiamo rendendo più compatti i siti produttivi, parliamo di aree molto ampie e tetti ampi, che potremo usare per produrre energia, non solo con impianti solari. Se c’è carenza di energia elettrica, il settore che ne soffre di più è quello industriale e io devo mantenere la sostenibilità della mia attività”.

In questo quadro, Stellantis ha diversi “progetti per produrre energia all’interno dei nostri siti produttivi – ha continuato Tavares – Esistono tanti progetti, possiamo accelerare e allargare questi progetti. Possiamo farlo da soli o con partner, che può investire per la metà e poi guadagnare vendendo energia, o attraverso partnership con società energetiche. Stiamo discutendo con diverse società energetiche e con investitori”. L’attuale crisi energetica, ha continuato Tavares, “è stata come una sveglia e io devo proteggere la mia gente e la mia azienda, producendo energia per mantenere l’attività sostenibile”.