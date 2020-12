Stellantis, Manley guiderà la divisione americana

L’attuale CEO di Fca non lascerà il gruppo dopo la fusione con Psa, che si concretizzerà entro la prossima primavera: lo ha chiarito John Elkann in una lettera inviata ai dipendenti.

Non lascerà il gruppo Fca l’attuale CEO Mike Manley, dopo la fusione con Psa Peugeot che dovrebbe perfezionarsi entro la prossima primavera per dare vita a Stellantis. Sebbene vari rumors avessero dato partente il manager britannico, che dal 21 luglio 2018 è amministratore delegato di Fiat Chrysler Automobiles, l’eventualità è stata smentita dal presidente di Fca John Elkann, che in una lettera inviata ai dipendenti ha chiarito che Manley dirigerà le operazioni del nuovo gruppo automobilistico, il quarto al mondo per dimensioni, in tutto il continente americano, “dall’Alaska alla Patagonia”.

Il 56 enne ex CEO di Jeep non si occuperà dunque soltanto del mercato nordamericano, ma di una enorme fetta del business di Fca, che in Sudamerica è storicamente molto presente, in particolare in Brasile. Manley orbita all’interno dell’universo Chrysler dal lontano 2000, quando 35 enne fu nominato Direttore per lo Sviluppo della Rete per la filiale britannica di Daimler Chrysler. Nel dicembre 2008, all’interno della medesima società è divenuto vice-presidente esecutivo per le vendite internazionali e le operazioni globali di pianificazione del prodotto, come responsabile della pianificazione e di tutte le attività di vendita al di fuori dell’America settentrionale. L’anno successivo, nel giugno 2009, è stato nominato presidente ed amministratore delegato del marchio Jeep (controllato dal gruppo Chrysler), che ha contribuito a rilanciare.