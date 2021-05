Stellantis-Foxconn, partnership strategica: l’annuncio il 18 maggio

Grande attesa per la conferenza stampa con la quale Stellantis e Foxconn annunceranno una nuova partnership strategica che dovrebbe riguardare l’auto elettrica e connessa



Grande attesa per la conferenza stampa di martedì 18 maggio, durante la quale Stellantis e Foxconn, la più grande azienda produttrice di componenti elettrici ed elettronici al mondo e partner di Apple nella produzione di iPhone, annunceranno i dettagli della nuova partnership strategica. Per il momento non si conoscono ancora i dettagli dell’accordo che però dovrebbe includere anche la collaborazione della sussidiaria di Foxconn FIH Mobile, azienda specializzata nell’assemblaggio.

La partnership sarà presentata da Carlos Tavares, amministratore delegato di Stellantis, Young Liu, presidente di Foxconn, Yves Bonnefont, chief software officer di Stellantis, e Calvin Chih, amministratore delegato di FIH.

L’intesa arriva dopo mesi di trattative, rallentate anche dalla pandemia e dal tempo necessario per la costituzione dei nuovi assetti di Stellantis nati dalla fusione tra Fca e Psa.

Secondo le ultime indiscrezioni, Stellantis e Foxcoon annunceranno un’alleanza, sotto forma di joint venture, creata allo scopo di sviluppare e produrre auto elettriche e connesse per entrare nel business dell’Internet of Vehicles (IoV) in Cina.

Alla vigilia dell’annuncio, a Piazza Affari, il titolo Stellantis guadagna oltre l’1% a 15,006 euro per azione, battendo la performance del Ftse Mib che a metà pomeriggio sale dello 0,36%.