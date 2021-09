Stellantis compra First Investors e rafforza la finanza alle vendite

Per la società finanziaria Usa il gruppo guidato da Carlos Tavares pagherà 285 milioni di dollari in contanti. Prestiti e leasing ai clienti, Tavares: “Per noi questa transazione segna una pietra miliare nella strategia di finanziamento alle vendite”

Stellantis ha acquisito per circa 285 milioni di dollari First Investors Financial Services Group, società statunitense che eroga finanziamenti per auto. L’obiettivo del colosso nato dalla fusione di Fca e Psa è “creare una propria società finanziaria negli Stati Uniti per sostenere le vendite e capitalizzare pienamente la sua posizione di mercato – si legge nella nota del gruppo – creando al contempo un valore per i propri azionisti nel lungo termine”.

L’acquisizione di First Investors permetterà a Stellantis di “creare una piattaforma da cui far crescere un’organizzazione finanziaria in grado di offrire una gamma di prodotti e servizi completa per la propria clientela – prosegue la nota – Stellantis è l’unico grande OEM che opera attualmente negli Stati Uniti senza una società finanziaria di proprietà. La transazione rappresenta un’importante opportunità strategica, con un potenziale significativo di incremento dei profitti e fidelizzazione dei clienti”.

Secondo Carlos Tavares, Ceo di Stellantis, “questa transazione segna una pietra miliare nella strategia di finanziamento delle vendite del gruppo in un mercato strategico come gli Stati Uniti. La proprietà di una società finanziaria negli Stati Uniti è un’opportunità che permetterà a Stellantis di sviluppare nel breve-medio termine a favore dei clienti e concessionari una gamma completa di prodotti finanziari, tra cui prestiti al dettaglio e leasing e finanziamenti alla rete”.

L’operazione, pagata da Stellantis in contanti, si dovrebbe chiudere entro la fine del 2021, dopo il normale iter di autorizzazioni normative.

“Crediamo che sotto la nuova proprietà, ci siano significative opportunità di crescita per First Investors, espandendo la nostra offerta di prodotti per sostenere la crescita delle vendite di auto di Stellantis”, ha detto Tommy Moore, Jr, presidente e Ceo di First Investors.

BofA Securities è stato consulente finanziario unico e Sullivan & Cromwell LLP consulente legale di Stellantis. Ardea Partners è stato consulente finanziario unico e Goodwin Procter LLP consulente legale di Gallatin Point e della società.