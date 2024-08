Stellantis avvia terza tranche buyback 2024: riacquista azioni per un altro miliardo

Stellantis ha firmato un accordo per la terza tranche del programma di buyback, con un importo massimo fino a 1 miliardo di euro, parte di un piano da 3 miliardi annunciato il 15 febbraio 2024

Stellantis ha dato il via alla terza tranche del suo programma di riacquisto di azioni proprie, come annunciato il 15 febbraio scorso. Questo programma, che ha una copertura complessiva di 3 miliardi di euro, prevede ora un nuovo accordo che riguarda un importo massimo fino a 1 miliardo di euro.

La terza tranche del buyback, che inizia oggi primo agosto e si estenderà fino al 29 novembre 2024, è stata stipulata con una società di investimento indipendente. Quest’ultima avrà piena autonomia nelle decisioni di trading, inclusa la tempistica degli acquisti, senza alcuna direzione da parte del colosso automobilistico globale.

A un’ora dall’apertura di Piazza Affari, il titolo Stellantis è in calo dello 0,32%.

I dettagli del programma di riacquisto di azioni proprie 2024

L’intento di Stellantis con questo programma è chiaro: le azioni ordinarie acquistate attraverso il buyback saranno prevalentemente annullate, ad eccezione di una porzione limitata fino a 0,5 miliardi di euro. Quest’ultima sarà destinata a futuri piani di azionariato per i dipendenti e piani di compenso basati su azioni. L’obiettivo è rafforzare la cultura della proprietà azionaria all’interno dell’azienda e al contempo evitare la diluizione del valore per gli attuali azionisti.

Il riacquisto delle azioni avverrà in base all’autorizzazione concessa dall’assemblea generale degli azionisti del 16 aprile 2024. Questa autorizzazione consente l’acquisto di azioni fino a un massimo del 10% del capitale sociale della società. Il prezzo di acquisto non supererà il 110% del prezzo medio di mercato delle azioni, calcolato come media del prezzo più alto negli ultimi cinque giorni di negoziazione precedenti la data di acquisizione.

Attualmente, Stellantis dispone di circa 246 milioni di azioni residue disponibili per il riacquisto. La società detiene già 81.500.174 azioni ordinarie proprie, pari al 2,10% del capitale sociale totale, incluse le azioni ordinarie e quelle a voto speciale.