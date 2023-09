Stellantis: al via la terza tranche da 500 milioni del programma di riacquisto azioni

La terza tranche del programma di riacquisto azioni terminerà entro l’11 dicembre, il prezzo di acquisto per azione ordinaria non sarà superiore a un importo pari al 110% del prezzo di mercato delle azioni sul Nyse, Milano o Parigi

Stellantis ha annunciato l’avvio della terza tranche del programma di riacquisto azioni da 1,5 miliardi. Stavolta, l’importo massimo previsto sarà di 500 milioni di euro, un terzo del totale. A Piazza Affari, il titolo Stellantis sale dello 0,75% (+0,44% il FtseMib) a 17,128 euro.

Stellantis e il piano di riacquisto azioni

Secondo quanto previsto dal programma di riacquisto di azioni proprie fino a massimi 1,5 miliardi di euro, Stellantis ha firmato un accordo di riacquisto di azioni per la terza tranche programma con una società di investimento indipendente che prende le sue decisioni di trading in merito alla tempistica degli acquisti. Questo accordo, come detto coprirà un importo massimo di 500 milioni.

La terza tranche del programma ha inizio oggi, lunedì 11 settembre, e terminerà entro l’11 dicembre 2023. Le azioni ordinarie acquistate nell’ambito del programma saranno annullate a tempo debito.

“L’eventuale riacquisto di azioni ordinarie in relazione al presente annuncio sarà effettuato in base all’autorizzazione concessa dall’assemblea generale degli azionisti tenutasi il 13 aprile 2023, fino a un massimo del 10% del capitale della società, o a qualsiasi autorizzazione rinnovata o estesa che sarà concessa in una futura assemblea generale della società”, fa sapere la società italofrancese in una nota.

Il prezzo per azione

Per quanto riguarda le cifre, il prezzo di acquisto per azione ordinaria non sarà superiore a un importo pari al 110% del prezzo di mercato delle azioni sul Nyse, Euronext Milano o Euronext Parigi (a seconda dei casi). Il prezzo di mercato sarà calcolato come la media del prezzo più alto in ciascuno dei cinque giorni di negoziazione precedenti la data di acquisizione.

Ad oggi, a seguito delle relative porzioni della prima e seconda tranche, l’autorizzazione residua è di circa 260 milioni di azioni, che si prevede sia sufficiente a coprire questo programma nonché ogni eventuale riacquisto dei 99,2 milioni di azioni attualmente possedute dal partner cinese Dongfeng Corporation secondo i termini annunciati il 15 luglio 2022.