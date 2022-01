Condividi Twitter

Twitter Facebook

Facebook LinkedIn

LinkedIn Stampa

Stampa Email

Starbucks approda sulla rete carburanti italiana con Q8

La celebre catena di caffè americana, in collaborazione con il gruppo bergamasco Percassi, apre il primo “drive thru” in Italia all’interno della stazione di servizio a Erbusco in provincia di Brescia- Alta attenzione alla sostenibilità

Ora è possibile anche in Italia ordinare un caffè da Starbucks in modalità “pit stop” senza scendere dal proprio veicolo. Il primo “drive through” della celebre catena di caffè americana è operativo dal 10 gennaio a Erbusco in provincia di Brescia. L’apertura è stata possibile grazie alla nuova collaborazione tra Percassi e Q8. Nel dettaglio, il nuovo servizio si estende su due piani più l’area esterna che darà ai clienti la possibilità di ordinare comodamente dalla loro auto. I consumatori possono anche personalizzare qualsiasi bevanda del menu, potendo scegliere tra latte di soia, latte di mandorla e latte di avena.

Grande attenzione alla sostenibilità. Il nuovo negozio utilizzerà energia proveniente al 100% da fonti rinnovabili certificate. Starbucks offre inoltre uno sconto di 20 centesimi a tutti i clienti che portano una tazza riutilizzabile quando acquistano una bevanda. Anche la stazione di servizio Q8 di Erbusco è moderna e sostenibile: dotata di pannelli fotovoltaici sulla pensilina e di illuminazione a led ad alta efficienza energetica e di due stazioni di ricarica di cui una ultrafast con una potenza massima di 300 kW in corrente continua per fare il pieno contemporaneamente a 2 veicoli elettrici in pochi minuti. A disposizione degli automobilisti anche un sistema easy wash per il lavaggio delle auto con prodotti a basso impatto ambientale.