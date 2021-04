SPYMASTER 008#: l’orologio clonato sulla blockchain in asta a Hong Kong

Nella prossima vendita di orologi importanti di Hong Kong il 23 aprile, Sotheby’s presenterà un orologio eccezionale della serie SPYMASTER, la prima serie di orologi accompagnata da NFT, token crittografici unici che forniscono una registrazione immutabile della provenienza di ogni orologio sulla blockchain.

Il risultato di una collaborazione tra il museo con sede a New York ei pionieri dell’esperienza SPYSCAPE e i pionieri dell’orologeria Ressence, la serie SPYMASTER è un’edizione limitata di 21 orologi in titanio fatti a mano in Svizzera. Guarda il numero 008 #, stimato US $ 21.000 – 38.000, sarà offerto all’asta per aiutare a portare desideri che cambiano la vita ai bambini con malattie critiche, attraverso il Make-A-Wish® UK.

Il fondatore di Ressence Benoit Mintiens ha lavorato con il team di SPYSCAPE per sviluppare un orologio che combina un’estetica sobria (con il carattere proprietario ‘SPYSCAPE redatto’) con un movimento infinitamente intrigante – in cui il disco principale e i sub-quadranti ruotano come lune in orbita intorno un pianeta – che riecheggia il volto in continua evoluzione del tempo stesso. Questo “Ressence Orbital Convex System” brevettato è una complicazione orologiera all’avanguardia guidata dall’asse dei minuti di un calibro a carica automatica personalizzata.

SPYMASTER

SPYMASTER 008 # è accompagnato da un NFT, un’opera d’arte video generata al computer che celebra la forma ei materiali dell’orologio. Coniato sulla blockchain di Ethereum, questo token non fungibile fornisce un record immutabile di autenticità e provenienza per ciascuna delle 21 opere dell’edizione limitata SPYMASTER.





