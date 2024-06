Spiagge carissime: l’aumento dei prezzi di ombrelloni e lettini rende il relax al mare un lusso

Un’indagine di Altroconsumo ha rilevato un aumento medio dei prezzi del 4% in oltre 200 stabilimenti balneari di 10 città italiane, da Nord a Sud

Godersi ombrellone e lettino in spiaggia è diventato un vero e proprio lusso. Un’indagine di Altroconsumo, che ha esaminato le tariffe di oltre 200 stabilimenti balneari in 10 città italiane da Nord a Sud, ha rilevato un aumento medio dei prezzi del 4%. La spesa settimanale per noleggiare ombrelloni e lettini non sarà inferiore a 226 euro. Questi aumenti, sebbene possano sembrare modesti, si sommano a quelli degli anni precedenti: +5% nel 2023 e +10% nel 2022.

L’indagine, intitolata “Spiagge salate”, denuncia come i continui rincari stiano trasformando il soggiorno al mare in un lusso per pochi. Altroconsumo attribuisce l’aumento dei prezzi principalmente alla “annosa questione delle concessioni balneari, che vengono rinnovate automaticamente per lunghi periodi, impedendo una reale concorrenza con tutti i benefici che questa potrebbe comportare per i consumatori”. Ma vediamo dove costa di più e dove costa di meno noleggiare ombrelloni, sdraie e lettini.

Ombrelloni e lettini: le tariffe nelle diverse località

L’indagine ha valutato i prezzi di Alassio, Alghero, Anzio, Gallipoli, Lignano, Palinuro, Rimini, Senigallia, Taormina (e la vicina Giardini Naxos) e Viareggio. La città più costosa è Alassio, dove una settimana tra la prima e la quarta fila costa 340 euro durante il periodo di punta dal 4 al 10 agosto. In alcuni casi, ci sono buone notizie: a Lignano, Taormina e Giardini Naxos non c’è stato alcun aumento rispetto all’anno scorso. Altri luoghi hanno visto piccoli aumenti: Alghero e Gallipoli (+2%), Alassio, Anzio e Palinuro (+3%), Rimini (+4%) e Viareggio (+5%). L’aumento più alto è stato registrato a Senigallia (+8%), che rimane comunque la località meno cara, con una spesa media settimanale di 150 euro.

I prezzi indicati si riferiscono a postazioni che includono un ombrellone e due lettini. Ovviamente, i costi diminuiscono man mano che ci si allontana dalla spiaggia e dalla quinta fila in poi. Chi vuole risparmiare può scegliere località come Lignano e Rimini, dove una prima fila costa tra 164 e 165 euro a settimana.