Sotheby’s, l’iconico acquarello “Winter Night in the Mountains” di Harald Sohlberg in asta a Londra

Una delle immagini dipinte più famose della Norvegia sarà offerta da Sotheby’s a Londra in questi giorni luglio (7/14)con una stima di £ 800.000-1.200.000

L’artista norvegese Harald Sohlberg vide per la prima volta le montagne Rondane durante una gita sugli sci nel 1899. La magnifica vista delle cime arrotondate innevate del Rondeslottet e dell’Høgronden contro un cielo azzurro scuro avrebbe un effetto decisivo per la carriera, ispirando un soggetto che avrebbe lo preoccupano per oltre un quarto di secolo e danno vita a una serie di iterazioni ad olio e acquerello, oltre a una serie di litografie colorate a mano della composizione, il suo progetto di stampa più ambizioso. Votato come “Pittura nazionale della Norvegia”, Notte d’inverno in montagna sarebbe diventato probabilmente il paesaggio dipinto più famoso della Norvegia e della Norvegia, sia un’icona della bellezza naturale incontaminata del paese sia una potente espressione della risposta interiore di Sohlberg al mondo naturale .

Del gruppo, solo un’opera è mai apparsa in asta, più di trent’anni fa. Ora, uno dei pochissimi acquerelli finiti sarà offerto da Sotheby’s a Londra questo luglio, essendo rimasto nella famiglia dell’artista da quando è stato dipinto. In quel periodo l’acquerello è stato esposto una sola volta, quando è stato mostrato fianco a fianco con la versione definitiva ad olio (National Museum, Oslo) nella prima grande mostra britannica delle opere di Sohlberg, tenutasi alla Dulwich Picture Gallery di Londra nel 2019. Arrivato sul mercato da una collezione privata europea, con una stima di £ 800.000-1.200.000, il dipinto guiderà la vendita di Sotheby’s European & British Art, aperta alle offerte dal 7 al 14 luglio 2021.

Sohlberg completò un primo dipinto ad olio della composizione nel 1901 (che non espose mai) e lavorò per quasi quindici anni alla versione nella collezione del Museo Nazionale di Oslo, prima di considerarla completa e adatta per l’esposizione nel 1914. Risalente al 1911 , l’acquerello fornisce una visione affascinante dei pensieri e delle ambizioni in via di sviluppo dell’artista per l’olio del 1914.

Dal 1900 al 1902 Sohlberg si stabilì a Rondane, dove fu raggiunto nell’estate del 1901 dalla sua fidanzata di 23 anni Lilli Hennum, prima di tornare per visite più brevi nel 1911 e nel 1913. Per tutto questo tempo, continuò a concentrare la sua riflessioni sulla composizione, scattando fotografie e schizzi, e realizzando una serie di studi finiti, tra cui l’acquerello del 1911. Mentre i suoi primi studi ad acquarello del 1900 mostravano spesso gli sciatori in primo piano in soggezione della vista, nel 1911 erano privi di presenza umana e ridotti quasi all’astrazione. Negli anni ’20 lavorò a una terza e ultima versione ad olio, con una volpe rossa in primo piano (venduta da Sotheby’s Londra, 1987, collezione privata).

Winter Night in the Mountains incarna l’estetica sorprendentemente modernista di Sohlberg, fondendo una percezione romantica della natura con la “pittura dell’umore” che caratterizzava l’arte nordica alla fine del diciannovesimo secolo. Mentre lavorava su questo argomento, Sohlberg passò dall’ateismo o dall’agnosticismo alla religione, sperimentando la scala sublime della natura con “tale intensità, che ci si sente così piccolissimi, imperfetti e ignoranti, che si rimane in piedi, umili come durante le devozioni più commoventi”. .’ In questo sfondo immersivo, ha tradotto le emozioni in colore per esplorare sentimenti contraddittori di stupore, paura e desiderio che il paesaggio evocava in lui.

Per trasmettere l’intensità dei colori in natura, Sohlberg ha esagerato il colore dominante, in questo caso il blu, per produrre un effetto misterioso. Le sagome nere degli alberi nodosi e distrutti assumono le forme di figure scheletriche e le montagne trasmettono la sua prima impressione di loro come “giganti pietrificati”. Data la concomitanza del primo viaggio di Sohlberg a Rondane e del suo fidanzamento e matrimonio con Lilla, il rilievo di una stella solitaria nel cielo notturno conferisce al dipinto non solo un’intensità cosmica, ma anche un significato sempre più personale.