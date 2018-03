Sotheby’s, l’arte africana contemporanea attrae nuovi collezionisti

La prossima asta dedicata all’arte moderna e contemporanea africana, avrà luogo il 28 marzo a Londra e includerà i lavori di 62 artisti provenienti da 16 differenti paesi africani, molti tra i quali verranno presentati in asta per la prima volta.

Nato nel 2016 in risposta ad una crescente domanda di mercato, il nuovo dipartimento specializzato “Modern and Contemporary African Art” di Sotheby’s è volto a selezionare il lavoro di artisti del continente africano.

Hannah O’Leary, Head of Modern and Contemporary Art at Sotheby’s, commenta: “L’attenzione internazionale nei confronti dell’arte Africana Moderna e Contemporanea sta crescendo in modo considerevole dal momento che musei, critici e fiere sono sempre più orientate a includere arte proveniente da quelle regioni. Gli artisti africani, generalmente trascurati dal mercato secondario, iniziano finalmente a riceve un adeguato riconoscimento.

La prima asta di Sotheby’s del settore ha dimostrato che assicurando agli artisti africani moderni e contemporanei una piattaforma internazionale la risposta dei collezionisti sarebbe stata vivace. I partecipanti provenivano da più di 30 paesi e più della metà dei lotti offerti ha raggiunto un prezzo di vendita superiore stima più alta.

La prossima edizione dell’asta presenterà un maggiore focus sull’arte contemporanea, offrendo lotti dei più noti artisti africani in attività, così come opere dei grandi maestri e pionieri dell’arte moderna Africana.”

Saranno presentate opere realizzate da artisti provenienti dai seguenti paesi: Algeria, Marocco (North Africa), Benin, Ghana, Costa d’Avorio, Mali, Nigeria, Senegal (West Africa), Etiopia, Mozambico (East Africa), Camerun, Democratica Repubblica del Congo, Gabon (Central Africa), Sudafrica, Swaziland e Zimbabwe (Southern Africa). La vendita sarà anche caratterizzata dall’inserimenti di un gruppo di oltre 10 lavori provenienti dalla raccolta dei rinomati collezionisti e mecenati Jerome e Ellen Stern: To Live with Art: Property from the Jerome & Ellen Stern Collection.