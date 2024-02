Sotheby’s cambia le regole dopo 40 anni: nuovi standard sulle tariffe per clienti e compratori

Con inizio 2024 Sotheby’s, vede applicate nuove regole sulle tariffe che regolano il rapporto con clienti e compratori. Introducendo un nuovo standard di settore

Era dal 1979, quando Sotheby’s introdusse per la prima volta il buyer’s premium. Il risultato sono stati costi elevati per gli acquirenti e strutture di commissioni a più livelli che richiedono, ciò a portato ridefinire nuove formule visto che il mercato dell’arte si sta spostando molto sulle case d’asta. Qui ogni dettaglio

In particolare, è stato ridotto il premio d’acquisto, ovvero l’importo superiore al prezzo di aggiudicazione che viene pagato come parte del prezzo di acquisto totale; introdotto una commissione uniforme per i venditori di tutte le categorie.

Per rimuovere le barriere all’ingresso e fornire agli acquirenti un maggiore potere di spesa, Sotheby’s sta riducendo il suo Buyer’s Premium su tutte le fasce di prezzo, rappresentando una riduzione del 26% del Buyer’s Premium per la stragrande maggioranza dei lotti. La nuova aliquota sarà del 20% sugli acquisti con valore di aggiudicazione fino a 6 milioni di dollari e del 10% sulla parte del prezzo di aggiudicazione superiore a 6 milioni di dollari. Ad esempio, un oggetto venduto per 10 milioni di dollari, ad esempio, avrà un premio del 20% sui primi 6 milioni di dollari e un premio del 10% sui restanti 4 milioni di dollari. (Le tariffe del Premio dell’acquirente continueranno a essere soggette ai tassi di cambio della valuta locale, ove applicabile.) Sotheby’s inoltre non addebiterà più un Overhead Premium, che in precedenza corrispondeva a una commissione amministrativa dell’1% su tutte le vendite.

Unica commissione di vendita

Inoltre, Sotheby’s introdurrà in tutte le categorie una commissione di vendita uniforme del 10% sui primi 500.000 dollari del prezzo di aggiudicazione per lotto. Sotheby’s non addebiterà alcuna commissione al venditore sulla parte del prezzo di aggiudicazione superiore a 500.000 dollari per lotto. Un modo che privilegia la trasparenza e la semplicità, concentrandosi completamente sulla realizzazione del massimo valore. Infine, per le spedizioni con una stima minima totale superiore a 20 milioni di dollari e fino a 50 milioni di dollari inclusi, i venditori riceveranno il 40% del Buyer’s Premium di Sotheby’s oltre al prezzo di aggiudicazione.

Sotheby’s sta inoltre implementando una nuova commissione di successo del 2% su tutti i lotti in cui il prezzo di aggiudicazione supera la stima massima

Tutti i termini sopra descritti si applicano ai lotti privi di garanzia, che rappresentano la maggior parte delle attività d’asta di Sotheby’s. Per le opere garantite, Sotheby’s introdurrà una commissione fissa per l’impegno di garanzia pari al 4% dell’importo della garanzia, a carico del venditore, per allinearsi a questa nuova struttura.

Fonte Sotheby’s