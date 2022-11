Sostenibilità: Mastercard e Nexi lanciano il carbon calculator per conoscere l’impatto ambientale degli acquisti

L’integrazione di carbon calculator di Mastercard all’interno del nuovo servizio Planet Care di Nexi permetterà ai consumatori di monitorare l’impatto dei loro acquisti

Mastercard ha annunciato l’integrazione del suo carbon calculator all’interno di Planet Care, il nuovo servizio di Nexi che sensibilizza i cittadini ad un approccio ai consumi più consapevole e più rispettoso dell’ambiente, attraverso l’impatto dei loro acquisti.

Quanto inquiniamo? Un resoconto istantaneo delle emissioni di Co2

Carbon calulator di Mastercard, API integrata nell’app Nexy Pay, permette ai consumatori di ricevere un resoconto istantaneo delle emissioni di CO2 generate dai loro acquisti, in ciascuna delle categorie di spesa. Il servizio consente di stimare l’impatto ambientale di ogni acquisto attraverso un calcolo ponderato sulla base dell’importo speso e della categoria merceologica in cui si è effettuato lo shopping e si aggiorna automaticamente ad ogni transazione.

Un gesto concreto a salvaguardia del pianeta

Nelle prossime settimane verrà integrata anche una funzione che permetterà ai titolari di carte di pagamento Mastercard di decidere se compensare la CO2 prodotta, tutta o in parte, attraverso una donazione a una onlus partner di Nexi. Un gesto concreto per rendere così i cittadini parte attiva nella salvaguardia del pianeta.

Nexi e Mastercard alleate nell’ESG

La partnership in Italia tra Mastercard e Nexi fa parte del progetto Priceless Planet Coalition di Mastercard: una coalizione a livello globale di 50 membri che si pone come obiettivo di salvaguardare l’ambiente e combattere il cambiamento climatico.

“Siamo entusiasti della collaborazione con Nexi e di condividere con loro il desiderio della salvaguardia del nostro pianeta. Ci auguriamo che questo primo passo possa essere l’esempio per molte altre iniziative a seguire” ha dichiarato Alberto Ciarcia, Vice President Account Management di Mastercard.

“Questa collaborazione rafforza ulteriormente la nostra partnership con Mastercard e ci consente di muovere un passo fondamentale nel nostro percorso in ottica ESG. La sostenibilità ambientale, infatti, non è solo un pilastro fondamentale per la crescita di Nexi, ma anche una responsabilità che sentiamo nostra in qualità di azienda di sistema” ha affermato Andrea Mencarini, Cards & Digital Payments Director di Nexi.