Sostenibilità, Enav premiata per obiettivi Esg

Prima azienda italiana del trasporto aereo ad ottenere legittimazione scientifica sui propri obiettivi Esg dall’iniziativa Science based target

Science based targets initiative ha validato i target di Enav sulla riduzione delle emissioni di CO2 giudicati coerenti con le azioni necessarie a mantenere il riscaldamento climatico ben al di sotto dei 1,5°C, come indicato dall’Accordo sul Clima di Parigi del 2015. È questo l’importante riconoscimento ottenuto dalla società che gestisce il traffico aereo civile in Italia nella lotta contro il cambiamento climatico.

Nel settore del trasporto aereo, Enav è la prima azienda italiana ad entrare nel Science based target initiative mentre nel mondo sono soltanto sette le società del settore che hanno presentato target in linea con gli obiettivi definiti dall’iniziativa.

In particolare, l’adesione si svolge in cinque fasi: dimostrazione di impegno (invio di una dichiarazione d’impegno); sviluppo dei target (definizione dell’obiettivo di riduzione delle emissioni); valutazione del progetto (presentazione del progetto per la convalida ufficiale); comunicazione agli stakeholder (condivisione con i propri stakeholder dell’obiettivo e della strategia con cui verrà implementato); divulgazione dei risultati (comunicazione sulle emissioni prodotte e monitoraggio dei progressi su base annuale).