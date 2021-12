Sostenibilità, Banco Bpm aderisce a due iniziative internazionali

Si tratta del Global Compact delle Nazioni Unite e la Task Force on Climate-Related Financial Disclosures in linea con i target Esg fissati nel recente Piano Strategico 2021-2024

Banco Bpm rafforza il suo impegno per uno sviluppo sostenibile del Paese. Il gruppo bancario guidato da Giuseppe Castagna ha aderito a due importanti iniziative internazionali: il Global Compact delle Nazioni Unite (United Nations Global Compact) e la Task Force on Climate-Related Financial Disclosures in linea con i target Esg fissati nel nuovo Piano Strategico 2021-2024 presentato al mercato.

In particolare, lo United Nations Global Compact (lanciata nel 2000) è un’iniziativa volontaria delle Nazioni Unite che conta oggi circa 15 mila società di 162 paesi diversi ed incoraggia le imprese aderenti a creare un modello economico sostenibile e inclusivo. Si compone di 10 Principi da integrare nelle strategie e nella gestione d’impresa inerenti al rispetto dei diritti umani e del lavoro, la salvaguardia ambientale e la lotta alla corruzione e comporta un commitment molto rilevante per le società che lo sottoscrivono, prevedendo l’impegno in prima persona dell’Amministratore delegato e una descrizione annuale degli sforzi compiuti dalla società per implementare i 10 Principi e i risultati raggiunti.





Mentre la Task Force on Climate-Related Financial Disclosures è stata creata nel 2015 dal Financial Stability Board. È una organizzazione internazionale volta a incoraggiare le aziende a una maggiore trasparenza sui rischi e opportunità finanziarie associate al cambiamento climatico. Nel 2017 la task force ha pubblicato le proprie raccomandazioni in cui suggerisce di strutturare la propria disclosure ambientale sulla base di 4 aree tematiche: governance, strategia, gestione del rischio, metriche e targets. Queste quattro aree di rendicontazione sono progettate per collegarsi e influenzarsi a vicenda. Le raccomandazioni sono state sottoscritte da più di 2.800 organizzazioni in tutto il mondo, che rappresentano una capitalizzazione di mercato di oltre 19mila miliardi di dollari.