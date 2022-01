Sony entra nel mercato dell’auto elettrica

Presentato alla fiera tecnologica Ces un prototipo di Suv, il Vision-S 02, che utilizza la stessa piattaforma del veicolo elettrico della coupé Vision-S 01, precedentemente annunciata

In primavera Sony potrebbe entrare nel mercato dei veicoli elettrici con una nuova società, la Sony Mobility Inc. Lo ha detto il presidente del colosso giapponese, Kenichiro Yoshida, intervenendo alla fiera della tecnologia Ces in corso negli Usa. “Riteniamo che Sony sia ben posizionata per ridefinire la mobilità”, ha spiegato.

Il manager ha presentato anche un prototipo di Suv, il Vision-S 02, che utilizza la stessa piattaforma del veicolo elettrico della coupé Vision-S 01, precedentemente annunciata, che ha iniziato i test su strada in Europa da dicembre 2020.





Sebbene la leadership del gruppo nell’elettronica di consumo sia stata erosa da rivali asiatici come la sudcoreana Samsung, Sony può sfruttare ancora un arsenale di tecnologia sofisticata in settori chiave come quello dei sensori per la guida autonoma.

L’azienda è anche una delle più grandi al mondo nel campo dell’intrattenimento, controllando importanti franchise di videogiochi e film. E i sistemi audio e di intrattenimento sono sempre più al centro dell’attenzione per i veicoli di nuova generazione.

Le azioni di Sony sono aumentate del 4,2% a Tokyo dopo l’annuncio dei piani sui veicoli elettrici, mentre l’indice Nikkei ha chiuso piatto.

Yoshida ha sottolineato che la società vede la mobilità come uno spazio in cui i passeggeri possono scegliere opzioni di intrattenimento individuali e utilizzare la connessione Internet 5G.