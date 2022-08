Softbank trimestrale in rosso: perde 23,4 miliardi trascinata dal crollo della controllata Vision fund

Il gigante bancario giapponese ha registrato la maggior perdita di sempre. Per recuperare fondi vende Uber e Opendoor e annuncia tagli del personale. Il Ceo ammette che le valutazioni erano gonfiate.

Il Gruppo giapponese SoftBank ha registrato una perdita netta di 23,4 miliardi di dollari (3,16 trilioni di yen) nel trimestre aprile-giugno, la più grande di sempre, a causa delle vendite che si sono abbattute sul settore sul mercato dei titoli tecnologici, riducendo il valore della sua gigantesca controllata Vision Fund. Nello stesso periodo dell’anno precedente Softbank aveva registrato un utile di 761,5 miliardi di yen. Le azioni Sofbank sono in rialzo oggi sulla piazza di Tokyo dello 0,74%.

Softbank: perdite Vision Fund causate dal rialzo tassi e da instabilità globale

Le perdite del trimestre derivano dal fatto che la stessa Vision Fund ha registrato una perdita record di 26 miliardi di dollari lo scorso maggio a causa dell’aumento dei tassi di interesse e dell’instabilità politica che hanno sconvolto i mercati globali e che potrebbero mettere alla prova la volontà degli investitori di sostenere ulteriori grandi perdite, riferisce l’agenzia Reuters.

Il fondatore e CEO di SoftBank, Masayoshi Son, ha già promesso di inasprire i criteri di investimento e preservare la liquidità per superare la recessione e oggi stesso ha annunciato tagli all’organico di Vision Fund, dicendo che non ci sono “aree sacre”.

“C’è molta confusione nel mondo”, ha detto Son in un briefing dopo aver reso noto i dati, facendo riferimento al sell-off nel settore tecnologico. Ma ha riconosciuto che la società aveva investito in più start-up di quanto avrebbe dovuto e che le valutazioni sono gonfiate.

SoftBank ha anche autorizzato un programma di riacquisto di azioni per un valore fino a 400 miliardi di yen, il che potrebbe tranquillizzare gli investitori.

Softbank cerca di risollevarsi vendendo Uber e Opendoor

SoftBank ha svalutato il valore delle attività non quotate nei suoi due fondi Vision di 1,14 trilioni di yen. Secondo gli analisti è improbabile che le svalutazioni di questi asset privati ​​riflettano l’entità dell’attuale debolezza del mercato.

Per raccogliere denaro, SoftBank ha ceduto società tra cui il servizio taxi Uber Technologies (UBER.N) e la piattaforma di vendita di case Opendoor Technologies (OPEN.O), per un guadagno totale di 5,6 miliardi di dollari.

SoftBank ha venduto Uber a un prezzo medio delle azioni di 41,47 dollari, contro il prezzo di chiusura venerdì a 32,01 dollari.

Le partecipazioni dell’altro Vision Fund in 269 aziende valevano 37,2 miliardi di dollari a fine giugno, rispetto a un costo di acquisizione di 48,2 miliardi di dollari.