Sinner trionfa a Cincinnati: gli bastano due set. È il suo quinto trofeo dell’anno. E ora US Open

Al Master 1000 di Cincinnati Jannik Sinner ha vinto il suo quinto trofeo della stagione battendo lo statunitense Frances Tiafoe in due set. “Pronto per gli Us Open”

Jannik Sinner torna a vincere e lo fa dove nessuno se lo aspettava. A sei giorni dall’inizio dello US Open, il tennista italiano ha vinto il torneo di Cincinnati, battendo lo statunitense Frances Tiafoe e vincendo il suo quinto master della stagione.

Sinner trionfa a Cincinnati

Jannik Sinner ha sconfitto Frances Tiafoe in due set nella finale del torneo di Cincinnati. Il tennista azzurro, numero uno al mondo, ha battuto lo statunitense per 7-6 (7/4), 6-2 in 1 ora e 36 minuti. Con la vittoria di Cincinnati, Jannik Sinner ha sollevato il suo terzo trofeo ATP Masters 1000.

“Sono molto provato e contento. Ho provato a dare il mio meglio oggi, tutti e due eravamo un po’ provati dalle semifinali, sono riuscito a portare a casa i punti più importanti nei momenti chiave. È’ stata una settimana con molti up and down. Sono pronto per gli Us Open, spero di recuperare ed essere pronto. Sono molto contento della posizione in cui mi trovo prima degli Us Open e spero di far vedere un buon livello di tennis anche lì”, ha detto Sinner dopo la vittoria.

Ora lo Us Open

Nonostante una condizione fisica non ottimale, Sinner ha lanciato un messaggio chiaro ai rivali in vista dello Us Open, ultima prova dello Slam della stagione che comincerà il 26 agosto.

Per l’altoatesino quello di Cincinnati è il titolo numero 15 in carriera, il quinto trofeo della stagione. Prima aveva vinto anche a Melbourne, Rotterdam, Miami e Halle (uno Slam, due Masters 1000 e due Atp 500). In Ohio Sinner ha guadagnato 990 punti, Djokovic ne ha persi 1000 punti, Alcaraz 590. Grazie a questa vittoria Siner si presenta allo Slam statunitense con 2.300 punti di vantaggio sul numero due al mondo Novak Djokovic e 1440 sul Carlos Alcaraz.