Sinloc acquisisce 29,9% di Open Impact per accompagnare progetti di sviluppo sociale

Sinloc diventa così azionista strategico di Open Impact per offrire servizi di misurazione d’impatto economico, sociale e ambientale a enti pubblici, fondazioni e imprese private

Con l’acquisizione di una partecipazione del 29,9%, Sinloc è diventato azionista strategico Open Impact affiancandosi così ai soci storici promotori dell’impresa, che opera nel settore dell’impatto sociale.

Obiettivo comune di Sinloc e Open Impact è quello di offrire servizi più ampi ed efficaci a enti pubblici, fondazioni e imprese private, rispetto ai loro obiettivi di misurazione d’impatto economico, sociale e ambientale, anche attraverso una piattaforma digitale, dice una nota della società.

La missione di Sinloc è il sostegno allo sviluppo locale e si occupa di consulenza ed investimento in Italia e in Europa per promuovere lo sviluppo soprattutto attraverso la realizzazione di infrastrutture, con studi di fattibilità, attività di assistenza tecnica e con investimenti in progetti di Partenariato Pubblico Privato.

Open Impact (OI) è invece una start up, spin-off della ricerca, costituita nel 2019 che supporta l’intero ciclo di vita dell’impatto sociale attraverso lo sviluppo, il monitoraggio, la misurazione e la comunicazione dell’impatto creato da organizzazioni e progetti

Anche i progetti in ambito PNRR avranno bisogno di una valutazione di impatto

“Il mercato della sostenibilità e dell’impact investing è in rapidissima crescita, considerati anche i progetti in ambito PNRR che, come da indirizzi europei e nazionali, dovranno essere accompagnati da una valutazione di impatto” dice una nota della società. ”È infatti sempre maggiore la rilevanza della valutazione di impatto come strumento per il riconoscimento della sostenibilità economica, sociale e ambientale di singoli progetti e orientare i processi decisionali degli operatori pubblici e privati”.

“Con l’ingresso in Open Impact – dichiara Antonio Rigon, amministratore delegato di Sinloc – rafforziamo il nostro proposito di mettere a disposizione degli operatori pubblici e privati un sistema integrato di servizi in grado di accompagnare, sotto il profilo economico, sociale e finanziario, l’intero ciclo di vita dei progetti di sviluppo locale. Con il contributo di Open Impact possiamo oggi ancor efficacemente seguire un progetto nella sua iniziale configurazione strategica e procedurale, nell’analisi di sostenibilità e fattibilità, nella valutazione e monitoraggio degli impatti, nella ricerca delle risorse finanziarie e, infine, nel project management. Inoltre, grazie alle sinergie tra il Gruppo Sinloc nel suo insieme e Open Impact, potremo sostenere ancor meglio le istituzioni locali e le imprese nel cogliere le opportunità del PNRR e degli altri programmi europei e nazionali”.

“Accogliamo Sinloc in qualità di socio strategico – aggiunge Luigi Corvo, partner e socio fondatore di Open Impact – società fondata nel 2019, ma che ha già sviluppato oltre 350 progetti. Un ingresso che ci consentirà di sviluppare ulteriormente la digitalizzazione dei servizi impact fino a immaginare il futuro lancio sul mercato di un social impact bond”.

Open Impact è una piattaforma che supporta l’intero ciclo di vita dell’impatto, abilitando i decisori a compiere scelte sempre più consapevoli, rafforzando la sostenibilità economica delle organizzazioni pubbliche e private e facilitando l’incontro tra finanza e impatto sociale.

Le sinergie tra Open Impact e il Gruppo Sinloc, e in particolare la sua controllata Sinloc Mediazione Creditizia, potranno allargare l’accesso dei servizi di impatto anche alle PMI nazionali