Siad, al via nuovo impianto di cattura e liquefazione di anidride carbonica in Slovacchia

Il gruppo Siad, in collaborazione con Enviral e Slovenské Liehovary a likérky, ha inaugurato un nuovo impianto per la cattura e la liquefazione di anidride carbonica biogenica, con l’obiettivo di ridurre le emissioni di CO2 provenienti dai combustibili fossili. L’impianto, situato a Leopoldov nella Repubblica Slovacca, è stato realizzato dal gruppo chimico italiano attraverso le sue filiali Siad Slovakia e Tecno Project Industriale. La prima fornirà l’anidride carbonica nel mercato slovacco e nei paesi limitrofi, mentre la tecnologia di cattura è stata sviluppata da Tecno Project Industriale (Tpi), specializzata nel recupero e nella liquefazione della CO2.

Con un investimento di circa 11 milioni di euro, Siad prevede di creare una decina di nuovi posti di lavoro diretti e indiretti con questa iniziativa, che si stima possa ridurre le emissioni di gas serra fino al 30% presso l’impianto di produzione di bioetanolo di Enviral a Leopoldov.

Il progetto

Da una parte, si legge in una nota, Siad vanta un’ampia esperienza nell’installazione di impianti di cattura di CO2 in tutto il mondo, mentre dall’altra l’impianto di Enviral a Leopoldov offre un’opportunità ideale per la tecnologia Tpi, grazie alla qualità della CO2 biogenica grezza prodotta durante il processo di fermentazione.

L’anidride carbonica, prodotta da fonti biogeniche, trova ampio impiego in diversi settori, tra cui alimentare, agricolo, industriale e ambientale. La capacità produttiva annuale dell’impianto è di 40mila tonnellate di CO2 biogenica per uso alimentare, con possibilità di ampliamento a 80mila tonnellate nella seconda fase del progetto, rendendolo il più grande impianto del genere in Slovacchia.

I commenti

“Nella filiera dell’anidride carbonica, così come negli altri mercati legati alla transizione energetica come l’idrogeno, il biometano e l’ambiente, il gruppo Siad combina, in modo unico, il know-how e le soluzioni del suo settore ingegneristico con le applicazioni innovative dei gas industriali. Sono orgoglioso delle tecnologie del nostro gruppo relative al Carbon Capture Storage and Utilisation (Ccus) e della competenza dei nostri ingegneri e tecnici, che creano una soluzione unica per l’ambiente e per i clienti”, ha dichiarato Bernardo Sestini, presidente e amministratore delegato di Siad.

Peter Kostík, ceo del gruppo Envien, ha enfatizzato il valore ambientale di questo progetto: “Grazie a questa tecnologia, siamo in grado di catturare e liquefare l’anidride carbonica di origine biogenica, evitando così l’estrazione di anidride carbonica di origine fossile da fonti sotterranee. Al contrario, viene catturata direttamente dalla produzione presso il nostro stabilimento e non viene rilasciata liberamente nell’aria. Questo effetto benefico sull’ambiente, sotto forma di riduzione della CO2 fossile, non è affatto trascurabile”.