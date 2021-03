Scuole chiuse in zona rossa e nelle aree ad alto contagio: le ultime novità

Dopo giorni di tensioni è stata trovata una soluzione sulla scuola in vista del nuovo dpcm – Scuole chiuse in automatico in zona rossa, nelle altre aree ecco quando scatta la dad

Trovata la quadra sulla scuola, l’ultimo tassello mancante per chiudere il dpcm che il ministro della Salute, Roberto Speranza, e la ministra degli Affari Regionali, Maria Stella Gelmini hanno presentato stasera (conferenza stampa ore 18.45) insieme al presidente dell’Istituto superiore di sanità Silvio Brusaferro. Le nuove misure entreranno in vigore il 6 marzo e dureranno fino al 6 aprile.

L’intesa tra Governo e Regioni prevede che, quando un territorio passa in zona rossa le scuole chiudono automaticamente, mentre in zona arancione o gialla la decisione sarà presa a livello locale da governatori o sindaci. In generale le chiusure dovrebbero scattare nel momento in cui si raggiunge un livello pari a 250 casi di Covid-19 ogni 100mila abitanti. Il provvedimento può scattare anche solo per province o comuni, non necessariamente per una intera regione.

La soluzione trovata dalla Cabina di Regia di Palazzo Chigi recepisce le indicazioni fornite dal Cts sulle scuole e porta alla chiusura anche delle elementari e delle medie, con il ritorno alla didattica a distanza, nelle aree rosse e ad alto contagio.

Proprio sulla possibile chiusura delle scuole si erano consumate le frizioni più accese all’interno del Governo, risolte questa mattina nel corso della riunione della cabina di regia a Palazzo Chigi, Presenti il premier Mario Draghi e i ministri Roberto Speranza (Salute), Maria Stella Gelmini (Affari regionali), Daniele Franco (Economia), Patrizio Bianchi (Scuola), Giancarlo Giorgetti (Sviluppo economico), Dario Franceschini (Cultura), Stefano Patuanelli (Politiche agricole), Elena Bonetti (Famiglia) e i rappresentanti del Cts.

Alle 12 di oggi, invece, il Governo ha incontrato i rappresentati degli enti Locali. Nel corso della riunione, riferisce l’Ansa, gli esponenti del Comitato tecnico scientifico hanno illustrato alle Regioni il parere del comitato relativo alla situazione epidemiologica delle scuole.