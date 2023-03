Quale mondo quali futuri è l’ultimo libro pubblicato dal Movimento di Cooperazione Educativa: propone di educare al futuro attraverso nuove pratiche e strategie didattiche .

Quale Pianeta e quale Futuro lasceremo ai giovani? Degrado ambientale, mutamenti climatici, disuguaglianze sociali, riduzione crescente delle risorse, con conseguenti trasmigrazioni di popoli, pandemie e nuovi focolai di guerra rendono sempre più incerto il futuro. La preoccupazione nei giovani è forte, il loro stato di malessere è crescente e la speranza per il futuro è sempre più condizionata dalle paure per il presente.

Di fronte agli scenari delineati dall’Agenda 2030 per lo Sviluppo sostenibile, il mondo della scuola e dell’educazione è impegnato nella ricerca di nuove strategie didattiche e pratiche di insegnamento, per sviluppare competenze sociali e civiche e formare cittadini capaci di leggere la realtà e di operare scelte per il futuro.

Un esempio di tale impegno è Quale mondo quali futuri, l’ultimo libro pubblicato dall’editore Asterios per il Movimento di Cooperazione Educativa. Destinato a docenti, educatori, operatori socioculturali, ambientalisti, ricercatori, giovani sensibili a questi temi e che vogliano intraprendere un percorso didattico sul futuro, il libro è stato scritto da Giancarlo Cavinato, Marta Fontana, Leonardo Leonetti e Patrizia Scotto Lachianca, autori impegnati da lunghi anni con il MCE nella formazione, per una scuola democratica e cooperativa.

Educare al futuro per un mondo migliore

Nato da riflessioni ed esperienze del gruppo MCE Educazione alla pace, il testo realizza un percorso di formazione e laboratori didattici per alunni, docenti, educatori e sostenitori dell’idea che futuri alternativi sono possibili e necessari. Così come è necessaria e realizzabile un’educazione attenta al Pianeta, agli esseri viventi, all’ecologia della mente, alla convivenza pacifica, con l’obiettivo di una vita dignitosa e giusta per tutti. Le indicazioni e le proposte concrete esposte nel libro sono orientate in questa direzione.

Gli obiettivi per un mondo migliore, capace di assicurare i bisogni essenziali, la pace, l’equilibrio ecologico, la giustizia sociale e la partecipazione di tutti alle decisioni trovano nel testo ampia trattazione, con riferimenti teorici al mondo della cultura scientifica, filosofica e pedagogica. Il testo, alla luce dei nuovi paradigmi conoscitivi, affronta come sviluppare, attraverso giochi e attività operative, una coscienza planetaria e la consapevolezza della necessità dell’impegno e della responsabilità di ciascuno.

Il percorso didattico per educare al futuro, delineato dagli autori, si arricchisce di pratiche cooperative, da sempre sperimentate nel MCE e che dovrebbero essere generalizzate nella scuola. I giochi cooperativi suggeriti e i tanti stimoli alla discussione di gruppo rappresentano il valore aggiunto del libro, che si propone di guidare i docenti nella costruzione di una dimensione collettiva del sapere.

«Quale mondo, quali futuri » è composto, infatti, di un ricco repertorio di oltre 70 giochi, attività e simulazioni organizzate per obiettivi, temi, materiali occorrenti, istruzioni per insegnanti ed educatori, da proporre a bambini e ragazzi a partire dai 6/7 anni. Alcune attività sono adatte anche alla scuola secondaria. Le schede-proposta possono essere utilizzate anche per lezioni di educazione civica, in linea con le Indicazioni nazionali della scuola italiana.

Rosaria Cetro, già dirigente scolastico, componente MCE della redazione per la collana « « Narrare la scuola ».