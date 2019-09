Scuola: da Cdp 3 miliardi in 8 anni per l’edilizia

I dati, diffusi in occasione dell’avvio del nuovo anno scolastico, fanno riferimento al periodo 2010-2018 – Nei primi sei mesi del 2019 investimenti in 91 edifici scolastici

Dal 2010 al 2018, la Cdp ha mobilitato circa tre miliardi di euro per interventi di edilizia scolastica. Lo fa sapere in una nota la Cassa, aggiungendo che nei primi sei mesi del 2019 sono stati realizzati investimenti in 91 edifici scolastici.

Ammontano invece a oltre due miliardi di euro le nuove risorse a disposizione degli enti territoriali per interventi di progettazione, realizzazione e ammodernamento degli edifici destinati all’istruzione: dalla scuola dell’infanzia all’università, dall’alta formazione artistica musicale e coreutica alle residenze universitarie.

A questo si aggiunge l’impegno per la realizzazione di progetti di student housing, con l’obiettivo di completare nei prossimi anni la realizzazione di circa 6.500 posti letto nelle principali città universitarie italiane.

Cdp ricorda anche il progetto “Il Risparmio che fa scuola” – sviluppato con il ministero dell’Istruzione e Poste Italiane – che punta a coinvolgere fino a 1 milione di studenti attraverso l’educazione ad un risparmio consapevole e sostenibile.