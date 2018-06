Sciopero Atac, Roma Tpl, treni: l’8 giugno trasporti nel caos

Si comincia nella notte tra il 7 e l’8 giugno con possibili variazioni e cancellazioni sui treni di Trenitalia e Trenord e si prosegue con il venerdì nero nella Capitale: a rischio mezzi Atac, Cotral e Roma Tpl – Tutte le informazioni

Mese che vai, sciopero che trovi. L’8 giugno si preannuncia un venerdì nero per tutti coloro che si spostano utilizzando i mezzi pubblici, soprattutto nel Lazio. Si parte con i treni, che nella notte tra il 7 e l’8 giugno si fermeranno per uno sciopero.

Venerdì 8 giugno a Roma si terrà però anche uno sciopero di quattro ore del trasporto pubblico che coinvolgerà Atac, Roma Tpl e Cotral. L’ennesima giornata di disagi sembra dunque essere alle porte per tutti i romani che, in mattinata, dovranno spostarsi da un luogo all’altro della Capitale.

ROMA, SCIOPERO ATAC E ROMA TPL L’8 GIUGNO: GLI ORARI

L’agitazione sulla rete del trasporto pubblico è stata proclamata dall’Ugl e riguarderà tutte le aziende pubbliche e private del comparto nel Lazio per protestare contro “i problemi di sicurezza per lavoratori e utenti. “

In base a quanto comunicato dalla stessa partecipata capitolina, “A Roma l’agitazione, dalle 8,30 alle 12,30, interesserà la rete Atac (bus, tram, metropolitane, ferrovie regionali Roma-Lido, Roma-Civitacastellana-Viterbo, Termini-Centocelle) e le linee periferiche gestite dalla Roma Tpl”.

In base alla nuova normativa in materia di scioperi, la società fa sapere agli utenti che “In occasione del precedente sciopero indetto dall’Ugl (13 giugno 2016) – si legge sul sito Atac – l’adesione sulla rete Atac è stata del 21.7 per cento per quanto riguarda il servizio di superficie (bus, filobus e tram) e del 22.1 per cento per quanto riguarda il servizio delle metropolitane e delle ferrovie regionali”.

Bassa adesione però non significa scarsi disagi: in passato anche, con una scarsa partecipazione alle proteste ha causato parecchie difficoltà ai cittadini.

ROMA: SCIOPERO COTRAL

Parallelamente incroceranno le braccia anche i dipendenti di Contral. A rischio dunque anche il servizio di trasporto pubblico extraurbano. Gli orari dello sciopero sono gli stessi fissati da Atac: dalle 8.30 alle 12.30.

SCIOPERO TRENI: TUTTE LE INFORMAZIONI SU TRENITALIA E TRENORD

Le agitazioni che coinvolgeranno il comparto dei trasporti però non si fermano qui, ma si allargheranno anche a Trenitalia e Trenord. Nel ferroviario lo sciopero, indetto da Cub Trasporti, avrà inizio alle 22.00 di giovedì 7 e finirà alle 7.00 di venerdì 8 giugno.

Nessun cambiamento per Frecciarossa, Frecciargento, Frecciabianca e InterCity, mentre i treni regionali e suburbani possono subire variazioni o cancellazioni. Sul sito di Trenitalia, la società pubblicherà informazioni in tempo reale. Garantiti in ogni caso i collegamenti fra Roma Termini e l’aeroporto di Fiumicino e con l’aeroporto di Malpensa.

Lo sciopero riguarderà anche Trenord. Possibili variazioni e cancellazioni nei servizi regionali, suburbani e aeroportuali. Non ci sono treni e orari garantiti, ma viaggeranno regolarmente tutti i treni in partenza entro le 22 di giovedì e con arrivo a destinazione finale entro le 23.