Sciopero Alitalia-Air Italy il 13 dicembre: cancellati 350 voli

Previsti ritardi e forti disagi – Cancellati alcuni voli anche il 12 e il 14 dicembre – Ecco tutte le informazioni sullo sciopero del trasporto aereo

Venerdì nero per i viaggiatori italiani alle prese con lo sciopero nazionale del trasporto aereo indetto dai sindacati Fit Cisl, Ulitrasporti e Ugl Trasporto Aereo per protestare contro “il perdurare delle crisi Alitalia e Air Italy, per una riforma del comparto che intervenga nella concorrenza tra imprese del settore, per norme specifiche contro il dumping contrattuale e per il finanziamento strutturale del Fondo di Solidarietà di settore”.

Lo sciopero del 13 dicembre sarà di 24 ore e coinvolgerà piloti, assistenti di volo e personale di terra di Alitalia e Air Italy. Previste due fasce di garanzia: dalle 7.00 alle 10.00 e dalle 18 alle 21.

“In occasione dello sciopero – fa sapere la Filt – si terranno presidi unitari nei principali aeroporti, come a Roma Fiumicino, presso il Terminal 1, a partire dalle 10, a Linate presso il briefing ed a Malpensa al Terminal 1″.

A causa dello sciopero Alitalia ha già cancellato 24 voli in partenza nella serata di giovedì 12 dicembre. 315 le cancellazioni previste nella giornata di venerdì 13 dicembre, 18 le tratte eliminate il 14 dicembre. In totale si arriva dunque a più di 350 voli soppressi. Probabili forti ritardi e disagi per tutti coloro che dovranno mettersi in viaggio.

La compagnia “ha attivato un piano straordinario che prevede l’impiego di aerei più capienti sulle rotte domestiche e internazionali, con l’obiettivo di riprenotare i viaggiatori coinvolti nelle cancellazioni sui primi voli disponibili in giornata: si prevede che la metà dei passeggeri riesca a viaggiare nella stessa giornata del 13 dicembre”, fa sapere Alitalia in una nota.

La società invita i viaggiatori in possesso di un biglietto per il 13 dicembre e anche nella serata del 12 e nella prima mattina del 14 dicembre a verificare lo stato del proprio volo prima di recarsi in aeroporto “sul sito alitalia.com, chiamando il numero verde 800.65.00.55 (dall’Italia) o il numero +39.06.65649 (dall’estero), oppure contattando l’agenzia di viaggio dove hanno acquistato il biglietto”.