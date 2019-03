Sciopero 8 marzo: Roma e Milano in ginocchio

La festa delle donne quest’anno rischia di essere ricordata come una giornata di caos e disagi per uno sciopero generale che coinvolge i trasporti e rischia di mettere in ginocchio le principali città, da Roma a Milano.

A fermarsi saranno i mezzi del trasporto pubblico locale, quindi bus, metropolitane e tram, ma anche i treni e aerei. La protesta ha carattere nazionale e dunque riguarderà l’intero territorio italiano. A fermarsi non saranno solo i trasporti, ma anche il personale della scuola e della sanità.

Lo sciopero generale durerà 24 ore ed è stato indetto dalla Cub (la Confederazione unitaria di base) e dall’Unione sindacale di base, Usb, contro “la violenza maschile sulle donne, le discriminazioni di genere, contro la precarietà e la privatizzazione del welfare, il diritto ai servizi pubblici gratuiti e accessibili, al reddito universale e incondizionato, alla casa, al lavoro, alla parità salariale, all’educazione scolastica, alla libertà di movimento, per le politiche di sostegno alla maternità e paternità condivisa”.

ROMA: SCIOPERO ATAC, ROMA TPL E CONTRAL PER L’8 MARZO

Nella Capitale lo sciopero riguarderà non solo i mezzi Atac, ma anche quelli di Roma Tpl e di Contral, la società dei trasporti regionale.

Per quanto riguarda Atac si prevede uno sciopero di 24 ore indetto da Cobas e Usb, A rischio bus, metro, tram, asili, Ama. Tutte le informazioni bus, filobus, tram, metropolitane e ferrovie Roma-Lido, Termini-Centocelle e Roma-Civitacastellana-Viterbo. Nella notte tra il 7 e l’8 marzo sono garantite le ultime corse del servizio diurno anche se previste dopo le ore 24. Non garantito il servizio dei bus notturni (linee da N1 a N28 e linea 913), mentre in quella tra l’8 e il 9 marzo non sono garantite né le ultime corse del servizio dei bus diurni anche se previste dopo le ore 24, né dopo le ore 24, il servizio delle linee A-B-C della metropolitana e del tram 8. Garantito il servizio dei bus notturni (linee da N1 a N28 e linea bus 913)



Per la giornata dell’8 marzo invece servizio regolare fino alle 8.30 e dalle ore 17.00 alle ore 20.00

Per i bus periferici di Roma Tpl previste addirittura due proteste proclamate da Usb e Faisa Cisal. La prima di 24 ore, la seconda di 4 ore, dalle 8.30 alle 12.30.

I mezzi Cotral rimarranno invece fermi dalle ore 8:30 alle ore 17:00 e dalle ore 20:00 a fine servizio.

Altre due notizie importanti sulla capitale:

Sciopereranno anche i lavoratori di Ama e dunque il servizio di raccolta rifiuti subirà uno stop,

e dunque il servizio di raccolta rifiuti subirà uno stop, Dalle 16 alle 20 è previsto il corteo “Non una di meno“. La manifestazione partirà da piazza Vittorio Emanuele II e raggiungerà piazza Madonna di Loreto, sfilando lungo via Carlo Alberto, piazza Santa Maria maggiore, via Liberiana, piazza dell’Esquilino, via Cavour, largo Corrado Ricci e via dei Fori Imperiali. Prevista la partecipazione di circa 6000 persone.“

MILANO: SCIOPERO ATM E TRENORD PER L’8 MARZO

Nel capoluogo lombardo, il personale di Atm si fermeranno dalle 8.45 alle 15 e dalle 18 fino al termine del servizio.

A rischio anche i treni regionali. Trenord ha già fatto sapere che i convogli regionali, suburbani, a lunga percorrenza e i collegamenti aeroportuali con l’aeroporto di Malpensa (Malpensa Express e Malpensa-Bellinzona) potrebbero subire ritardi, limitazioni o cancellazioni. Nelle fasce orarie tra le 6 e le 9 e tra le 18 e le 21 saranno garantite le corse indicate sul sito trenord.it e negli avvisi in stazione. In particolare, nella fascia oraria mattutina, saranno garantiti i treni che partono dopo le 6 e arrivano entro le 9. Per le corse Malpensa Express, che non saranno effettuate a causa dello sciopero saranno previsti bus sostitutivi, senza fermate intermedie, esclusivamente tra Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto e tra Stabio e Malpensa Aeroporto.

SCIOPERO 8 MARZO: TRENI E AEREI A RISCHIO

Trenitalia ha reso noto che dalle ore 00.00 alle ore 21.00 di venerdì 8 marzo 2019 è stato indetto uno sciopero nazionale del personale del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane. Per quanto riguarda i treni regionali – fa sapere la compagnia – “saranno garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali dalle ore 6.00 alle ore 9.00 e dalle ore 18.00 alle ore 21.00.”Si prevede inoltre l’effettuazione di ulteriori servizi, con particolare attenzione alle relazioni a maggiore traffico viaggiatori. Sarà inoltre garantito il servizio Leonardo express fra Roma Termini e l’aeroporto di Fiumicino”. Regolari le Frecce. Per quanto riguarda i treni nazionali ecco il programma di Trenitalia.

Lo sciopero coinvolgerà anche Italo, che ha pubblicato una lista dei treni garantiti.

Infine gli aerei: i lavoratori aeroportuali di terra e naviganti aderenti alla sigla Usb degli aeroporti italiani si fermeranno dalle ore 14 alle ore 18. Nella stessa fascia oraria sciopereranno anche per i dipendenti Alitalia, inclusi i piloti, gli assistenti di volo e il personale di terra. Dalle ore 11 alle 15 previsto uno sciopero del personale navigante e di terra della compagnia Air Italy.