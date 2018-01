San Marino, la gestione dell’arte nei patrimoni di famiglia

ART & FINANCE DAY è il titolo dell’incontro che si tiene sabato 20 gennaio con inizio alle ore 16 al Grand Hotel San Marino – Sala Conferenze – Viale Onofri, 31 – Città di San Marino. Il mercato dell’arte può diventare volano di sviluppo per il binomia cultura-turismo a cui guarda la Repubblica di San Marino

ART & FINANCE è il titolo dell’incontro che si tiene oggi pomeriggio, 20 gennaio a San Marino (Grand Hotel San Marino, Sala Conferenze, Viale Onofri 31, Città di San Marino). L’evento patrocinato da Segreteria di Stato Istruzione e Cultura, Segreteria di Stato Affari Esteri, Segreteria di Stato Turismo, in collaborazione con AEREC Accademia Europea per le Relazioni Economiche e Culturali, è promosso dall’Associazione San Marino-Italia.

Un momento altamente specialistico dedicato a coloro che credono nelle opportunità legate all’arte, nella consapevolezza di illustrare al pubblico come il mercato dell’arte può “diventare” economia e volano di sviluppo per il binomio turismo – cultura di cui San Marino necessita per fare passi avant presso un pubblico internazionale.

Dopo i saluti istituzionali di Andrea Negri, Presidente Associazione San Marino- Italia e di Roberto Tassinari, Presidente Distrettuale AEREC, i lavori saranno condotti da Marika Lion, esperto in mercato dell’arte e curatore di archivi e collezioni private.

Marika Lion oltre a moderare l’incontro, introdurrà il tema del mercato dell’arte “L’arte è un tema che interessa tutti, ci si avvicina per piacere per poi scoprire che può diventare anche un investimento. Quadri, sculture, fotografie o rari oggetti d’arte, rientrano nel portafoglio dei patrimoni familiari, sia per diversificare che proteggere il proprio patrimonio”. In questo contesto ecco l’importanza di avere una consulenza e pianificazione strategica dei patrimoni di famiglia, attraverso precisi strumenti e società come il Family Office.

Seguono:

Michele Di Mario – Presidente OIKO TRUSTEE SpA, Direttore Commerciale e Procuratore di Europa Trust SpA di Firenze.Tratterà il tema del Trust e la gestione del patrimonio di famiglia nei passaggi generazionali con particolare riferimento ai patrimoni storico-artistici.

Roberto Baggio – Dottore commercialista e assistente di diritto tributario e di diritto tributario internazionale nell’Università di Venezia, tratterà il tema tributario e fiscale delle opere d’arte “Investire in opere d’arte può essere una opportunità, oltre che una passione, nell’ottica di applicare al meglio il principio della diversificazione. Tuttavia, come in ogni campo, è necessario operare in modo consapevole ed appropriato, anche sotto il profilo fiscale”.

Lorenzo Grassano – Avvocato a Milano ed Associate dello studio Studio CBM & Partners. Esperto in diritto dell’arte ed assiste collezionisti, gallerie, case d’asta, fondazioni e private wealth managers.

Spiegherà “come il collezionista possa gestire e possibilmente cautelarsi rispetto ai rischi legali relativi all’acquisto, alla detenzione ed alla cessione di opere d’arte. In particolare, l’acquisto di un’opera d’arte richiede che si presti una particolare attenzione alla provenienza, all’autenticità, alla dimostrazione della legittimazione del venditore a disporne, alla presenza di vincoli di natura pubblicistica e questi temi devono essere adeguatamente affrontati nei contratti di compravendita.