Safilo compra il 70% di Blenders Eyewear, titolo in rally

La società guidata da Angelo Trocchia ha acquisito per 90 milioni il 70% dell’azienda di occhiali Usa specializzata in e-commerce

Shopping californiano per Safilo che ha acquistato il 70 per cento di Blenders Eyewear, azienda di occhialeria Usa che generale il 95% del suo fatturato sull’e-commerce. Costo dell’operazione: 90 milioni di dollari. “Il corrispettivo da versare al closing è soggetto ai consueti aggiustamenti di prezzo, e il closing dell’operazione è soggetto a condizioni sospensive, tra cui alcune legate alle attività della società”, avverte Safilo in una nota.

La partecipazione residua della società, pari al 30% rimarrà nelle mani del suo fondatore, Chase Fisher, ma sarà soggetta a opzioni put e call reciproche esercitabili a partire dal 2023. Fisher manterrà inoltre il ruolo di amministratore delegato di Blenders Eyewear, che continuerà a gestire da San Diego.

L’acquisizione – fa sapere Safilo – sarà finanziata tramite disponibilità di cassa e linee di credito, e tramite un finanziamento da parte di Multibrands Italy, azionista di riferimento di Safilo, controllato da HAL Holding, per un importo di 30 milioni di euro, che verrà erogato in prossimità del closing dell’operazione”.

“Siamo entusiasti di questa acquisizione e di dare il benvenuto nel Gruppo Safilo a Blenders Eyewear, che arricchira’ il nostro portafoglio di marchi di proprietà apportando un business innovativo e in rapida crescita, incentrato su e-commerce, D2C e omni-channel, focalizzato sugli Stati Uniti, che restano per noi un mercato chiave”, ha commentato l’amministratore delegato Angelo Trocchia.

Blenders Eyewear è dotata di un’innovativa piattofrma di e-commerce, cui di recente si è aggiunta l’apertura di un negozio fisico, grazie alla quale la società è riuscita a crescere rapidamente e a fare profitti. Nel 2019 l’azienda prevede di realizzare vendite nette per circa 42 milioni di dollari, interamente generate negli Stati Uniti e in crescita del 40% circa rispetto all’anno precedente, con una Cagr a 3 anni del 175 per cento.

L’acquisizione è stata accolta bene dal mercato. A Piazza Affari il titolo Safilo guadagna il 5,49% a 1,498 euro.