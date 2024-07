Risparmio gestito, Eurizon sbarca in Grecia grazie a un accordo con Eurobank

L’intesa stabilisce una partnership in cui Eurizon offrirà i suoi prodotti in Grecia, supportando e potenziando l’offerta di Eurobank Asset Management

Eurizon approda in Grecia. La società di gestione del risparmio del Gruppo Intesa Sanpaolo ha annunciato una nuova partnership strategica con Eurobank e la sua controllata Eurobank Asset Management. L’accordo, formalizzato con un memorandum of understanding, prevede che Eurizon introduca i propri prodotti sul mercato greco, amplificando l’offerta di Eurobank Asset Management e aprendo l’accesso ai servizi di gestione a una nuova clientela.

Questa collaborazione, spiega una nota, unisce l’esperienza di Eurizon nella consulenza e nello sviluppo di prodotti finanziari con la rete e la conoscenza approfondita del mercato locale di Eurobank. L’obiettivo è rafforzare la presenza di entrambe le aziende nel settore del risparmio gestito in Grecia.

Eurizon e la sua espansione internazionale

L’accordo con Eurobank si inserisce nella strategia di espansione internazionale di Eurizon. La società è già presente in diversi mercati europei con controllate come Eurizon Capital S.A. in Lussemburgo, Epsilon Sgr e filiali nell’Est Europa (Slovacchia, Ungheria, Croazia). A livello globale, Eurizon è attiva anche in Asia con Eurizon Capital Asia Limited a Hong Kong e Penghua Fund Management in Cina.

Questa nuova partnership con Eurobank Asset Management offre a Eurizon l’opportunità di ampliare la propria offerta e rafforzare la propria influenza in un mercato europeo dalle buone prospettive di crescita.

I commenti

L’amministratore delegato di Eurizon Capital Sgr, Maria Luisa Gota, ha sottolineato l’importanza dell’accordo, dichiarando: “L’ingresso nel mercato greco con Eurobank AM è un ulteriore passo in avanti per incrementare la strategia di crescita estera di Eurizon e la notorietà del suo marchio in Europa. Siamo orgogliosi di avviare una partnership con una società forte, leader nel suo Paese, per sfruttare le nostre competenze combinate, offrendo soluzioni finanziarie innovative e servizi di gestione del portafoglio ai clienti di un’area dalle forti potenzialità di crescita”.

“La nuova alleanza strategicamente importante con Eurizon sottolinea l’impegno del Gruppo a espandere le sue attività nel settore dell’asset management – ha aggiunto Theofanis Mylonas, direttore generale e responsabile del Wealth Management di Eurobank –. Questa partnership arriva in un momento in cui l’economia greca è in espansione e il wealth management è al centro dell’interesse degli investitori. Pertanto, la condivisione di questa visione con un asset manager internazionale creerà sicuramente importanti sinergie e sfrutterà lo slancio globale di entrambe le entità”.