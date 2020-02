Ricette di chef e formaggio a gogò su First&Food

Sul sito verticale di FIRSTonline dedicato all’enogastronomia lo chef del weekend è il giovane torinese Cesare Grandi: ecco la sua ricetta.

Ricco menù anche questo weekend su First&Food, il sito della famiglia di FIRSTonline dedicato ad uno degli universi più gustosi, quello del cibo. Lo chef della settimana è il giovane torinese Cesare Grandi, del ristorante La Limonia. Da piccolo voleva fare il medico e si vede: la sua cucina è tutta a base di prodotti naturali e ricerca del benessere. La ricetta che viene proposta da Giuliano De Risi è un raffinato risotto che gioca sui contrasti e la leggerezza, con la nota originale dell’Erba di San Pietro usata in erboristeria proprio per le sue proprietà antispasmodiche e diuretiche, e che deve il suo nome al fatto che in antichità i suoi fiori erano usati come segnalibro della Bibbia. Il piatto si chiama: risotto al peperone, robiola, erba di San Pietro, limone salato.

Chi invece ama i formaggi non potrà fare a meno di fare un salto a Londra, per la precisione alla Cheese Suite di Camden Town: una camera di hotel interamente dedicata al formaggio, dalla carta da parati ai ricchi taglieri offerti, fino al… sapone. Una notte è gratis, con la possibilità di lasciare una quota volontaria da destinare in beneficenza. Sempre a proposito di formaggi, da segnalare anche l’importantissimo accordo Whole-Parmigiano Reggiano per aprire più punti vendita in Usa: in tempi di dazi, un sospiro di sollievo per l’agroalimentare made in Italy.