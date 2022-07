Con l’autorizzazione dell’Ivass la fusione per incorporazione è ora una realtà.

Elba registra nel semestre premi lordi in crescitra del 44%

Con l’autorizzazione dell’Ivass, prende corpo la fusione per incorporazione di Revo in Elba Assicurazioni iniziata a novembre scorso.

L’operazione avrà come conseguenza il delisting della Società da Euronext Growth Milan nel corso del quarto trimestre di quest’anno e alla contestuale quotazione su Euronext STAR Milan, dice una nota della società guidata da Alberto Minali.

Elba Assicurazioni: premi in crescita del 44% nel primo semestre 2022

Nel semestre chiuso a fine giugno, Elba Assicurazioni ha mostrato premi lordi contabilizzati in crescita del 43,8% a 56,2 milioni “grazie a core business solido e avvio di nuove linee di business” dice la nota.

Il Loss Ratio netto è al 28,1%. Il risultato operativo adjusted, su cui incidono nel corso del 2022 i costi per l’avvio del progetto, ammonta a 7,7 milioni in calo da 11,8 milioni, ma “pienamente in linea con il piano 2022” dicono a Reno.

Le rettifiche di valore sugli investimenti sono pari a 4,8 milioni in aumento rispetto a 200 milioni “a seguito del contingente andamento dei mercati”. L’utile netto di periodo ammonta a 1,6 milioni in calo da 7,1 milioni. Il Solvency II ratio pari al 187,4% (pari al 263,4% a livello di Gruppo, tenuto conto del capitale di Revo che confluirà in Elba a seguito della fusione.

Revo, in attesa dell’autorizzazione alla fusione con Elba, non ha registrato ricavi (l’attività di business assicurativo è operata esclusivamente attraverso la controllata Elba Assicurazioni), dice la nota, mentre ha sostenuto costi di mantenimento societario e di supporto progettuale (pari ad euro 1,2 milioni) finalizzati al progetto di fusione inversa e quotazione, oltre a rettifiche civilistiche di valore su investimenti (pari ad euro 1,8 milioni) a seguito di un andamento instabile dei mercati finanziari, con una perdita di periodo complessivamente pari ad euro 3,3 milioni.